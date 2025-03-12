لهذه الأسباب.. لا تشحن هاتفك 100%!

إذا كنت تبحث عن طرق لإطالة عمر بطاريتك، فإن هواتف أندرويد الجديدة وأجهزة آيفون مزودة الآن بخيار يقيد الشحن إلى 80%.



وبينما قد يبدو هذا الرقم عشوائيًا للوهلة الأولى، فإن هناك بعض الأدلة العلمية التي تدعمه.

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السببان الرئيسيان لفقدان بطاريات الهواتف الذكية سعتها الكاملة هما الحرارة والجهد الكهربائي. وبينما قد يبدو هذا الرقم عشوائيًا للوهلة الأولى، فإن هناك بعض الأدلة العلمية التي تدعمه.السببان الرئيسيان لفقدان بطاريات الهواتف الذكية سعتها الكاملة هما الحرارة والجهد الكهربائي.

وفي حين أنه يمكن التحكم في بسهولة عن إبقاء هاتفك باردًا بوضعه على الطاولة واستخدام الشحن السريع عند الحاجة فقط، فإن تآكل الجهد الكهربائي أمر لا يمكن التحكم فيه تمامًا لأنه يحدث أثناء شحن البطارية.



وعادةً ما يكون جهد البطارية مرتفعًا عند الشحن لأول 60%، ثم يتباطأ عند وصوله إلى الحد .



وهذا ليس مثيرًا للقلق إذا تكرر، ولكن إذا كنت تشحن هاتفك باستمرار إلى الحد الأقصى، فقد يؤدي التلف الإضافي إلى الجهد واستنزاف البطارية بشكل أسرع.



وهنا تبرز أهمية تحديد شحن البطارية إلى 80%، إذ لا تكون البطارية في أقصى جهد لها.



وتحتوي معظم أجهزة أندرويد وآيفون الحديثة على خيار مُدمج لتحديد شحن البطارية إلى 80%.



بأجهزة أندرويد يُمكن العثور على هذا الخيار ضمن "حماية البطارية" أو "صحة البطارية".



أما إذا كان لديك جهاز آيفون، فإن ميزة "شحن البطارية المُحسّن" مُفعّلة افتراضيًا، ولكن يُمكنك دائمًا تعيين حد شحن مُخصص بالذهاب إلى الإعدادات ومن ثم البطارية والشحن واختيار نسبة مُحددة.



بناءً على استخدامك، قد يكون تحديد شحن البطارية إلى 80% مفيدًا أو غير مفيد على المدى الطويل.



إذا كنت تستخدم شاحنًا أثناء العمل، فإن تحديد شحن بطاريتك إلى 80% فكرة جيدة، حيث لن يستغرق شحنها بالكامل سوى بضع دقائق.