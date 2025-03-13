يقلل من خطر الإصابة بأمراض خطيرة.. هذا ما يحدث عند تقليص وقت مشاهدة التلفاز

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وتشمل هذه الأمراض السكتات الدماغية والنوبات القلبية، حتى للأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي للإصابة بمرض السكري من النوع 2.وأوضحت الدراسة أن لفترات طويلة، لا سيما التلفاز، يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض الشرايين التصلبي، وهي حالة تؤدي إلى تراكم الترسبات داخل الشرايين مما قد يسبب أمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة.وتناولت الدراسة، التي أجريت على أكثر من 346,000 بالغ في المتحدة على مدى 14 عامًا، العلاقة بين الوقت الذي يقضيه الأفراد في التلفاز والاستعداد الوراثي للإصابة بمرض السكري من النوع 2.وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين شاهدوا التلفاز أكثر من ساعتين يوميًا كانوا عرضة لزيادة خطر الإصابة بمرض الشرايين التصلبي بنسبة 12%، بغض النظر عن استعدادهم الوراثي لهذا المرض.كما تبين أن الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي مرتفع للإصابة بمرض السكري، لكنهم قللوا من وقت التلفاز إلى ساعة واحدة أو أقل يوميًا، كان لديهم خطر أقل للإصابة بأمراض القلب خلال 10 سنوات مقارنةً بمن لديهم استعداد وراثي منخفض ولكنهم يقضون وقتًا أطول في التلفاز.في المقابل، لم تظهر الدراسة في خطر الإصابة بأمراض القلب بين المشاركين الذين لديهم استعداد وراثي متوسط أو مرتفع للإصابة بمرض السكري من النوع 2 طالما كانوا يحدون من وقت التلفاز إلى ساعة واحدة أو أقل يوميًا.