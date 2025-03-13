Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تحديث لآيفون يُفعّل "أبل إنتيليجنس"

Lebanon 24
13-03-2025 | 00:57
A-
A+
Doc-P-1332627-638774462545946784.png
Doc-P-1332627-638774462545946784.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 شهدت الأشهر الأخيرة تناوب تحديثات برامج آيفون بين إصدارات كبيرة iOS 18.2 وiOS 18.3 وإصدارات أصغر مثل iOS 18.3.1. لكن أبل أصدرت iOS 18.3.2 أمس وفاجأت معظم المستخدمين.
Advertisement

ومنذ إطلاقه، أصبح من الواضح أن التحديث الجديد يُفعّل ميزة "Apple Intelligence" حتى لو تم تعطيلها سابقًا.


يعمل إصدار  iOS 18.3الجديد مع أي جهاز آيفون، بدءًا من آيفون Xs من عام 2018 فصاعدًا. وهذا يشمل آيفون Xs و Xs Max و Xr وجميع أجهزة آيفون التي تليها، بما في ذلك SE بطرازيه من الجيل الثاني والثالث وصولًا إلى iOS 16e الجديد كليًا.

وللحصول على التحديث الجديد انتقل إلى إعدادات هاتفك واختر "عام"، ثم حدد "تحديث البرنامج". وبعد ذلك، انقر على "تنزيل وتثبيت"، واترك البرنامج ينزل. وهذا التحديث يأتي بحجم 704.6 ميجابايت، ويمكن تنزيله وتثبيته في دقائق معدودة. 

وهنا من المهم الإشارة إلى أن تحديثات أبل دائمًا تكون أساسية عندما يتعلق الأمر بأحد الإصدارات الصغيرة مثل هذا الإصدار. وتقول أبل إن هذا التحديث يوفر إصلاحات مهمة للأخطاء، وتحديثات أمنية.

مع العلم بأنها لم تُصرّح ما إذا كانت المشكلة مقتصرة على خدمات أو برامج مُحددة، لكن من الواضح أن الأمر مُهم بما يكفي لتستعجل بتقديمه كتحديث من خارج الجدول.

والغريب في الأمر أيضًا أنه عند تمكين التحديث تظهر شاشة مع خيار وحيد متاح هو "متابعة"، ما يُؤدي إلى تفعيل ميزة Apple Intelligence. ولم توضح أبل لماذا يتم تفعيل هذه الميزة، حتى لو كان المستخدم قد عطلها سابقًا. (ارم)
مواضيع ذات صلة
خطى "أبل" تتعثر في تحديثات "سيري" و"Apple Intelligence"
lebanon 24
13/03/2025 09:13:39 Lebanon 24 Lebanon 24
"إكس" تتيح توجيه أسئلة إلى روبوت الدردشة "غروك"
lebanon 24
13/03/2025 09:13:39 Lebanon 24 Lebanon 24
إلهام شاهين ترد على انتقاد "اعتماد" في "سيد الناس"
lebanon 24
13/03/2025 09:13:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الـ"The Telegraph": هكذا يمكن لأوكرانيا المسلحة نوويا أن تصبح "إسرائيل أوروبا"
lebanon 24
13/03/2025 09:13:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:14 | 2025-03-13
00:00 | 2025-03-13
17:00 | 2025-03-12
15:00 | 2025-03-12
09:31 | 2025-03-12
07:33 | 2025-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24