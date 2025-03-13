تحديث لآيفون يُفعّل "أبل إنتيليجنس"

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الأشهر الأخيرة تناوب تحديثات برامج آيفون بين إصدارات كبيرة iOS 18.2 وiOS 18.3 وإصدارات أصغر مثل iOS 18.3.1. لكن أبل أصدرت iOS 18.3.2 أمس وفاجأت معظم المستخدمين.ومنذ إطلاقه، أصبح من الواضح أن التحديث الجديد يُفعّل ميزة "Apple Intelligence" حتى لو تم تعطيلها سابقًا.يعمل إصدار iOS 18.3الجديد مع أي جهاز آيفون، بدءًا من آيفون Xs من عام 2018 فصاعدًا. وهذا يشمل آيفون Xs و Xs Max و Xr وجميع أجهزة آيفون التي تليها، بما في ذلك SE بطرازيه من الجيل الثاني والثالث وصولًا إلى iOS 16e الجديد كليًا.وللحصول على التحديث الجديد انتقل إلى إعدادات هاتفك واختر "عام"، ثم حدد "تحديث البرنامج". وبعد ذلك، انقر على "تنزيل وتثبيت"، واترك البرنامج ينزل. وهذا التحديث يأتي بحجم 704.6 ميجابايت، ويمكن تنزيله وتثبيته في دقائق معدودة.وهنا من المهم الإشارة إلى أن تحديثات أبل دائمًا تكون أساسية عندما يتعلق الأمر بأحد الصغيرة مثل هذا الإصدار. وتقول أبل إن هذا التحديث يوفر إصلاحات مهمة للأخطاء، وتحديثات أمنية.مع العلم بأنها لم تُصرّح ما إذا كانت المشكلة مقتصرة على خدمات أو برامج مُحددة، لكن من الواضح أن الأمر مُهم بما يكفي لتستعجل بتقديمه كتحديث من خارج الجدول.والغريب في الأمر أيضًا أنه عند تمكين التحديث تظهر شاشة مع خيار وحيد متاح هو "متابعة"، ما يُؤدي إلى تفعيل ميزة Apple Intelligence. ولم توضح أبل لماذا يتم تفعيل هذه الميزة، حتى لو كان المستخدم قد عطلها سابقًا. (ارم)