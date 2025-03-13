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تكنولوجيا وعلوم
بهاتف عملي ورخيص الثمن.. "HTC" تعود إلى المنافسة
Lebanon 24
13-03-2025
|
02:14
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أعلنت HTC عن هاتفها الذكي الجديد الذي يتوقع أن يعيدها للمنافسة في أسواق أجهزة أندرويد
بسبب
مواصفاته الجيدة وسعره الرخيص نسبيا.
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وحصل هاتف Wildfire E5
plus
الجديد على هيكل بتصميم بسيط وأنيق، أبعاده (168.4/77.9/9.5) ملم، وزنه 218 غ.
وشاشته أتت IPS LCD، مقاسها 6.75 بوصة، دقة عرضها(1600/720) بيكسل، ترددها 120 هيرتز/ كقافتها 260 بيكسل/الإنش تقريبا.
يعمل الجهاز بنظام
android
14، ومعالج Unisoc T606، ومعالج رسوميات Mali-G57 MP1، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
كاميرته
الأساسية
أتت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، توثق فيديوهات microSDXC بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 16 ميغابيكسل.
حصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية، ومنفذ 3.5 لمل للسماعات، وتقنيات Bluetooth 5.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، وسيطرح بلونين أساسيين هما الأزق والرمادي، وستبدأ أسعاره من 90 يورو تقريبا. (روسيا اليوم)
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