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تكنولوجيا وعلوم

لعبة Pokémon Go في قبضة السعودية

Lebanon 24
13-03-2025 | 04:29
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استحوذت شركة ألعاب الفيديو Scopely، التي يملكها صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، رسميًا على قسم الألعاب في شركة Niantic Labs بعد طرحه للبيع في شباط الماضي في صفقة بلغت 3.5 مليارات دولار.
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وتشمل الصفقة غالبية ألعاب Niantic القائمة على تقنية الواقع المعزز (AR)، وأبرزها لعبة Pokémon Go الشهيرة، بالإضافة إلى ألعاب أخرى مثل Monster Hunter Now و Pikmin Bloom، والتطبيقات الاجتماعية المرتبطة بها مثل Campfire و Wayfarer.

وأكّدت Scopely أنها ستضم فريق التطوير كاملًا، إلى جانب الألعاب الرائدة التي تمتلكها Niantic. ومع ذلك، ستحتفظ Niantic بلعبتي Peridot و Ingress خارج الصفقة.

وحققت Niantic نجاحًا كبيرًا مع لعبة Pokémon Go، التي اجتذبت 500 مليون لاعب في عامها الأول، وبلغ عدد اللاعبين ذروته عند 230 مليون لاعب شهريًا، لكن شعبية اللعبة تراجعت إلى نحو 80 مليون لاعب حاليًا. (البوابة العربية للأخبار التقنية)
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