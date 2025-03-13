الذكاء الاصطناعي الصيني يتحدى.. "مانوس" يدخل ساحة المنافسة العالمية

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استرعى "مانوس" (Manus)، المنافس الصيني الجديد لـ"شات جي بي تي"، اهتمام المتخصصين في هذا القطاع خلال الأسبوع الماضي، مثيرا حماسة محدودة وخيبة أمل ومخاوف متعلقة بأمن البيانات، بحسب الأنباء .مبتكر برنامج "مانوس" ييشاو بيك جي في مقطع فيديو ترويجي "إنه ليس مجرد روبوت دردشة آخر".وتابع "إنه برنامج مستقل بالفعل"، مضيفا "في حين تولّد أنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى الأفكار ببساطة، يقدم مانوس نتائج، ونرى أنه النموذج التالي للتعاون بين البشر والآلات".ومنذ إطلاق برنامج "شات جي بي تي" في نهاية عام 2022، تتنافس التكنولوجيا الكبرى والشركات الناشئة في ابتكار برامج مساعدة قائمة على الذكاء الاصطناعي متطورة.وعبر موقعها الإلكتروني، تقدم "باتر فلاي إيفكت"، الشركة الصينية الناشئة التي ابتكرت "مانوس"، أمثلة على المهام التي يُفترض أن يكون برنامجها المساعد قادرا على إنجازها، مثل "شراء عقار في نيويورك" مثلا.لكن كايل ويغرز، وهو صحفي في "تيك كرانش" المتخصص، أشار في مقال حديث إلى أن برنامج المساعدة القائم على الذكاء الاصطناعي فشل في أن يطلب له وجبة ويحجز له تذكرة إلى اليابان. (الجزيرة)