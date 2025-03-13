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تكنولوجيا وعلوم
لحماية هواتفها من ثغرة خطيرة... "آبل" تُطلق تحديثا طارئا (فيديو)
Lebanon 24
13-03-2025
|
09:14
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أعلنت آبل عن إطلاق تحديث طارئ لأنظمة iOS لحماية هواتفها من ثغرة برمجية خطيرة.
وتبعا لآبل، فإن تحديث iOS 18.3.2 الجديد سيعالج ثغرة برمجية خطيرة تحمل الرمز CVE-2025-24201، والتي يمكن لقراصنة الإنترنت من خلالها اختراق هواتف آيفون من خلال محرك WebKit في متصفح Safari.
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وأشارت آبل إلى أن التحديث الجديد صحح أيضا
العديد
من الثغرات البرمجية التي كانت موجودة في أنظمة iOS 17.2 وأنظمة iOS الأقدم المخصصة لهواتف آيفون. (روسيا اليوم)
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