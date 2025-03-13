لحماية هواتفها من ثغرة خطيرة... "آبل" تُطلق تحديثا طارئا (فيديو)

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أعلنت آبل عن إطلاق تحديث طارئ لأنظمة iOS لحماية هواتفها من ثغرة برمجية خطيرة.وتبعا لآبل، فإن تحديث iOS 18.3.2 الجديد سيعالج ثغرة برمجية خطيرة تحمل الرمز CVE-2025-24201، والتي يمكن لقراصنة الإنترنت من خلالها اختراق هواتف آيفون من خلال محرك WebKit في متصفح Safari.وأشارت آبل إلى أن التحديث الجديد صحح أيضا من الثغرات البرمجية التي كانت موجودة في أنظمة iOS 17.2 وأنظمة iOS الأقدم المخصصة لهواتف آيفون. (روسيا اليوم)