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تكنولوجيا وعلوم
البرازيل تطور جيلا جديدا من السفن الحربية
Lebanon 24
14-03-2025
|
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ذكر
موقع
Navy Recognition أن البرازيل تعمل على
مشروع
لتطوير جيل جديد من سفن الدوريات العسكرية لجيشها.
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وجاء في منشور على الموقع:"سلّم
مركز
تصميم الأنظمة البحرية التابع لسلاح البحرية البرازيل شركة (EMGERPON) البرازيلية، الوثائق
الخاصة
بتصميم السفن العسكرية الجديدة التي سيتم تطويرها لصالح الجيش البرازيلي في إطار المشروع NPa500MB".
وأشار الموقع إلى أن السفن المذكورة ستصمم لتستخدم في مهمات الدوريات العسكرية، ومهمات مراقبة وحماية
المناطق
البحرية للبرازيل، وفي مهمات البحث والإنقاذ ومهمات مكافحة الصيد غير الشرعي للأسماك، وستستخدم فيها
الكثير
من المكونات والمعدات التي تم تطويرها في البرازيل.
ستتسلح كل سفينة من هذه السفن بمدفع Bofors عيار 40 ملم، ومدفعين من طراز Oerlikon GAM-B01 عيار 20 ملم. وستجهز بأنظمة ملاحة وتوجيه قادرة على
الاتصال
مع الأقمار الصناعية.
وسيكون طول كل سفينة 58.9 م، وعرضها 9 أمتار، ومقدار إزاحتها للمياه سيعادل 564 طنا، وسيكون لها القدرة على الحركة بسرعة 21.7 عقدة بحرية، وقطع مسافة 3000 ميل في كل مهمة.
وتخطط البرازيل لتطوير 8 سفن دوريات في إطار المشروع NPa500MB، وفي إطار نفس المشروع تخطط أيضا لتطوير 3 سفن جديدة كاسحة للألغام، ومن المفترض أن يتم تسليم جميع هذه السفن لسلاح البحرية البرازيلي خلال السنوات العشر القادمة.
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