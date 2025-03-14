البرازيل تطور جيلا جديدا من السفن الحربية

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وجاء في منشور على الموقع:"سلّم تصميم الأنظمة البحرية التابع لسلاح البحرية البرازيل شركة (EMGERPON) البرازيلية، الوثائق بتصميم السفن العسكرية الجديدة التي سيتم تطويرها لصالح الجيش البرازيلي في إطار المشروع NPa500MB".وأشار الموقع إلى أن السفن المذكورة ستصمم لتستخدم في مهمات الدوريات العسكرية، ومهمات مراقبة وحماية البحرية للبرازيل، وفي مهمات البحث والإنقاذ ومهمات مكافحة الصيد غير الشرعي للأسماك، وستستخدم فيها من المكونات والمعدات التي تم تطويرها في البرازيل.ستتسلح كل سفينة من هذه السفن بمدفع Bofors عيار 40 ملم، ومدفعين من طراز Oerlikon GAM-B01 عيار 20 ملم. وستجهز بأنظمة ملاحة وتوجيه قادرة على مع الأقمار الصناعية.وسيكون طول كل سفينة 58.9 م، وعرضها 9 أمتار، ومقدار إزاحتها للمياه سيعادل 564 طنا، وسيكون لها القدرة على الحركة بسرعة 21.7 عقدة بحرية، وقطع مسافة 3000 ميل في كل مهمة.وتخطط البرازيل لتطوير 8 سفن دوريات في إطار المشروع NPa500MB، وفي إطار نفس المشروع تخطط أيضا لتطوير 3 سفن جديدة كاسحة للألغام، ومن المفترض أن يتم تسليم جميع هذه السفن لسلاح البحرية البرازيلي خلال السنوات العشر القادمة.