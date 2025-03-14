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تكنولوجيا وعلوم
غوغل تعلن عن نماذجها الجديدة للذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
14-03-2025
|
03:14
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أعلنت غوغل عن أحدث نماذجها للذكاء الاصطناعي، التي ستقدم للمستخدمين قدرات مميزة في معالجة البيانات.
ومن بين أبرز نماذج
الذكاء الاصطناعي
الجديدة التي تم الإعلان عنها يأتي Gemma 3، والذي تشير غوغل إلى أنه "واحد من أفضل نماذج
الذكاء الاصطناعي
في العالم".
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ونوهت غوغل إلى أن نموذج Gemma 3 تفوق على
العديد
من نماذج الاذكاء الاصطناعي المعروفة مثل DeepSeek-V3 وo3-mini، وصمم ليقدم للمستخدمين قدرات مميزة وسرعة في معالجة البيانات، والأهم هو أنه غير معقد ويمكن تشغيله على الحواسب دون الحاجة لمخدمات
خاصة
.
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