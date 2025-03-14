غوغل تعلن عن نماذجها الجديدة للذكاء الاصطناعي

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أعلنت غوغل عن أحدث نماذجها للذكاء الاصطناعي، التي ستقدم للمستخدمين قدرات مميزة في معالجة البيانات.ومن بين أبرز نماذج الجديدة التي تم الإعلان عنها يأتي Gemma 3، والذي تشير غوغل إلى أنه "واحد من أفضل نماذج في العالم".ونوهت غوغل إلى أن نموذج Gemma 3 تفوق على من نماذج الاذكاء الاصطناعي المعروفة مثل DeepSeek-V3 وo3-mini، وصمم ليقدم للمستخدمين قدرات مميزة وسرعة في معالجة البيانات، والأهم هو أنه غير معقد ويمكن تشغيله على الحواسب دون الحاجة لمخدمات .