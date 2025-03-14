سامسونغ تعلن عن هاتفها الجديد

أعلنت عن هاتفها الجديد الذي زوّد بأفضل التقنيات والكاميرات ويعمل مع شبكات 5G الخلوية.

Advertisement

ويأتي هاتف F16 بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، أبعاده (164.4/77.9/7.9) ملم، وزنه 191 غ.



وشاشته أتت Super AMOLED، مقاسها 6.7 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها 800 شمعة/م، وكثافتها تعادل 385 بيكسل/الإنش تقريبا.

يعمل الهاف بنظام 15 قابل للتحديث، ومعالج Mediatek Dimensity 6300، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

كاميرته أتت ثلاثية العدسة بدقة (50+5+2) ميغابيكسل، فيها عدسة macro وعدسة ultrawide، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 13 ميغابيكسل، توثق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية.



حصل الجهاز على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنيات Bluetooth 5.2، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واط. (روسيا اليوم)