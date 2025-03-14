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تكنولوجيا وعلوم
سامسونغ تعلن عن هاتفها الجديد
Lebanon 24
14-03-2025
|
08:00
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أعلنت
سامسونغ
عن هاتفها الجديد الذي زوّد بأفضل التقنيات والكاميرات ويعمل مع شبكات 5G الخلوية.
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ويأتي هاتف
galaxy
F16 بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، أبعاده (164.4/77.9/7.9) ملم، وزنه 191 غ.
وشاشته أتت Super AMOLED، مقاسها 6.7 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها 800 شمعة/م، وكثافتها تعادل 385 بيكسل/الإنش تقريبا.
يعمل الهاف بنظام
android
15 قابل للتحديث، ومعالج Mediatek Dimensity 6300، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
كاميرته
الأساسية
أتت ثلاثية العدسة بدقة (50+5+2) ميغابيكسل، فيها عدسة macro وعدسة ultrawide، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 13 ميغابيكسل، توثق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية.
حصل الجهاز على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنيات Bluetooth 5.2، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واط. (روسيا اليوم)
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