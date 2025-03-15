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تكنولوجيا وعلوم

خاصية جديدة من واتسآب.. إليكم كيف تعمل

Lebanon 24
15-03-2025 | 02:00
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تقوم خدمة التراسل الفوري "واتساب" باختبار خاصية "ردود الرسائل المترابطة" (Threaded Message Replies) التي تهدف إلى تحسين تنظيم المحادثات وجعلها أكثر تفاعلية وسهولة في المتابعة.
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وتعمل هذه الخاصية على تنظيم ردود الرسائل ضمن سلاسل محادثات متصلة، مما يسمح للمستخدمين بمتابعة الردود ذات الصلة على رسالة معينة بسهولة، بدلاً من ضياعها بين الرسائل الأخرى في الدردشة، بحسب تقرير نشره موقع WABetaInfo .

ولا تزال الميزة قيد التطوير، ومن المتوقع أن تتوفر في تحديث مستقبلي، إذ ستتيح للمستخدمين في المحادثات الفردية، والمجموعات، والقنوات، والمجتمعات الاستفادة من تنظيم الردود ضمن سلاسل محادثات مترابطة.

كيف تعمل الخاصية المرتقبة؟
عند الرد على رسالة محددة، سيتم ربط الردود مباشرة بالرسالة الأصلية في سلسلة محادثات مترابطة، ما يسمح للمستخدمين بالنقر على أي سلسلة لمتابعة جميع الردود ذات الصلة بسهولة، دون الحاجة إلى التمرير عبر عدد كبير من الرسائل غير المرتبطة.

وبذلك عندما يرغب المستخدم في متابعة ردود المشاركين داخل المحادثات على مضمون رسالة بعينها، لن يحتاج إلى البحث يدوياً داخل المحادثة، فكل ما عليه هو الضغط على الرسالة المرغوب في الاطلاع على ردودها، ليتم عرضها أمامه بشكل مرتب ومتتابع.

وتتوفر الخاصية بشكل محدود عبر برنامج Google Play Beta، ليصل الإصدار إلى 2.25.7.7 على نظام أندرويد، وذلك لعدد قليل من المستخدمين، حيث لا تزال غير متاحة حتى لمستخدمي النسخة التجريبية، لكن من المتوقع أن تطلقها "واتساب" في تحديث مستقبلي.

يُذكر أن "واتساب" تختبر أيضاً إتاحة خاصية تنظيم الفعاليات والاجتماعات والتذكيرات مباشرة داخل المحادثات الفردية، وذلك بعد أن كانت متاحة بشكل حصري للمحادثات الجماعية.(الشرق)
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