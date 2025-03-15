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تكنولوجيا وعلوم

Gemini يحل مكان مساعد غوغل على هواتف أندرويد

Lebanon 24
15-03-2025 | 04:00
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من المقرر أن يحل مساعد غوغل الذكي "جيميناي" Gemini محل مساعد الشركة الأميركية الشهير Google Assistant على هواتف أندرويد في وقت لاحق من عام 2025، وفق موقع 9to5google.
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تأتي هذه الخطوة بعد التحديثات الأخيرة للنموذج التي أعلنت عنها الشركة والتي تتيح ميزة "البحث العميق" Deep Research لجميع المستخدمين.

وأعلنت غوغل ، أمس الجمعة، أن مساعدها Google Assistant  لن يكون متاحاً على معظم الأجهزة المحمولة، "سيحدث ذلك في وقت لاحق من هذا العام"، حيث سيتم إعلام المستخدمين بتاريخ أكثر تحديداً خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأشارت الشركة إلى أنه سيكون هناك استثناء للهواتف التي تعمل بنظام Android 9، أو بإصدارات والتي لا تحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 2 جيجابايت على الأقل، مع بقاء تجربة المساعد الحالية كما هي بالنسبة لهؤلاء المستخدمين.

يأتي استبدال جوجل لمساعدها Google Assistant بعد إطلاق هواتف أندرويد جديدة، بما في ذلك "بيكسل Pixel، وسامسونغ Samsung، وون بلس OnePlus، وموتورولا Motorola" العام الماضي، مما جعل Gemini التجربة الافتراضية على هذه الأجهزة. وفي غضون ذلك، لفتت الشركة إلى أن "ملايين الأشخاص انتقلوا بالفعل" إلى المساعد الذكي الجديد.

إيقاف مساعد غوغل
عندما تم إطلاق Gemini في شباط 2024، كان يفتقر إلى العديد من إمكانات Google Assistant، حيث جعلت غوغل خيار العودة إلى مساعدها الشخصي القديم بارزاً للغاية.

وعمل تطبيق Gemini على سد هذه الفجوة من خلال ميزات مثل الوصول إليه من شاشة القفل (Lock screen) والسماح له بالتحكم في الهاتف باستخدام الأدوات المساعدة (Utilities).

وقبل إيقاف مساعد غوغل Google Assistant، تواصل غوغل التركيز على تحسين تجربة Gemini اليومية، خاصة لمن اعتادوا على الاعتماد على مساعد جوجل.

وضعت غوغل أهدافها مع Gemini، مع تحديد إمكانات مشاركة الفيديو والشاشة المدعومة بنظام Astra لهذا الشهر.

وفي غضون ذلك، أكدت غوغل أن Gemini سيصل إلى الساعات والسيارات والأجهزة اللوحية وسماعات الرأس.

كما أعلنت أنها "ستُقدم تجربة جديدة، مدعومة من Gemini"، لمكبرات الصوت والشاشات وأجهزة التلفزيون، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل في الأشهر المقبلة.(الشرق)
 
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