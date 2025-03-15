Gemini يحل مكان مساعد غوغل على هواتف أندرويد

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من أن يحل مساعد الذكي "جيميناي" Gemini محل مساعد الشركة الأميركية الشهير Google Assistant على هواتف أندرويد في وقت لاحق من عام 2025، وفق موقع 9to5google.تأتي هذه الخطوة بعد التحديثات الأخيرة للنموذج التي أعلنت عنها الشركة والتي تتيح ميزة "البحث العميق" Deep Research لجميع المستخدمين.وأعلنت ، أمس ، أن مساعدها Google Assistant لن يكون متاحاً على معظم المحمولة، "سيحدث ذلك في وقت لاحق من هذا العام"، حيث سيتم إعلام المستخدمين بتاريخ أكثر تحديداً خلال الأشهر القليلة المقبلة.وأشارت الشركة إلى أنه سيكون هناك استثناء للهواتف التي تعمل بنظام Android 9، أو بإصدارات والتي لا على وصول عشوائي (RAM) بسعة 2 جيجابايت على الأقل، مع بقاء تجربة المساعد الحالية كما هي بالنسبة لهؤلاء المستخدمين.يأتي استبدال جوجل لمساعدها Google Assistant بعد إطلاق هواتف أندرويد جديدة، بما في ذلك "بيكسل Pixel، وسامسونغ Samsung، وون بلس OnePlus، وموتورولا Motorola" العام الماضي، مما جعل Gemini التجربة الافتراضية على هذه . وفي غضون ذلك، لفتت الشركة إلى أن "ملايين الأشخاص انتقلوا بالفعل" إلى المساعد الذكي الجديد.إيقاف مساعدعندما تم إطلاق Gemini في شباط 2024، كان يفتقر إلى العديد من إمكانات Google Assistant، حيث جعلت خيار العودة إلى مساعدها الشخصي القديم بارزاً للغاية.وعمل تطبيق Gemini على سد هذه الفجوة من خلال ميزات مثل الوصول إليه من شاشة القفل (Lock screen) والسماح له بالتحكم في الهاتف باستخدام الأدوات المساعدة (Utilities).وقبل إيقاف مساعد Google Assistant، تواصل التركيز على تحسين تجربة Gemini اليومية، خاصة لمن اعتادوا على الاعتماد على مساعد جوجل.وضعت أهدافها مع Gemini، مع تحديد إمكانات مشاركة الفيديو والشاشة المدعومة بنظام Astra لهذا الشهر.وفي غضون ذلك، أكدت أن Gemini سيصل إلى الساعات والسيارات والأجهزة اللوحية وسماعات الرأس.كما أعلنت أنها "ستُقدم تجربة جديدة، مدعومة من Gemini"، لمكبرات الصوت والشاشات وأجهزة التلفزيون، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل في الأشهر المقبلة.(الشرق)