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تكنولوجيا وعلوم

ميزة من غوغل.. تعرفوا عليها

Lebanon 24
15-03-2025 | 08:06
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أطلقت غوغل ميزة جديدة لمتجر جوجل بلاي تتيح للمستخدم تحميل التطبيقات من مصادر خارجية على أجهزة أندرويد، و تتيح هذه الميزة للمستخدمين تعطيل خدمة Play Protect، وهي خدمة التحقق من التطبيقات السحابية، مؤقتًا ليوم واحد بدلاً من إيقافها نهائيًا، مما يضمن عدم بقاء الأجهزة غير محمية.
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وبحسب التقارير، ستمنع هذه الميزة البرنامج من فحص التطبيقات المُثبّتة خارج متجر جوجل بلاي بحثًا عن البرامج الضارة.

وميزة الإيقاف المؤقت الجديدة لخدمة Google Play Protect قد تم العثور عليها لأول مرة في الإصدار 42.2.19-31 من متجر غوغل بلاي، حيث تتيح تعطيل خيار "فحص التطبيقات باستخدام Play Protect" ضمن إعدادات Play Protect للمستخدمين خيار إيقافها مؤقتًا.

ووفقًا لغوغل، سيضمن هذا الخيار توقف خدمة Play Protect عن فحص التطبيقات المُتاحة خارج متجر جوجل بلاي بحثًا عن البرامج الضارة، وسيكون ذلم مؤقتا لتعود خدمة التحقق السحابية للعمل تلقائيًا في اليوم التالي.

وتنصح الشركة مستخدمي أندرويد بتوخي الحذر عند الاستجابة لطلبات التطبيقات بإيقاف تشغيل Play Protect، فقد يكون ذلك عملية احتيال.

تجدر الإشارة إلى أن ميزة Play Protect هي حاجز أمان في متجر Play، حيث تفحص التطبيقات والأجهزة بحثًا عن أي سلوكيات ضارة، ويمكنها إجراء فحص أمان للتطبيقات قبل تنزيلها، والتطبيقات الضارة المحتملة من مصادر أخرى، والتطبيقات التي تنتهك سياسة البرامج غير المرغوب فيها.

وتقول جوجل إنها قد تتمكن أيضًا من تعطيل التطبيقات الضارة أو إزالتها من الجهاز، ومنع تثبيت تطبيق غير مُتحقق منه أو يستخدم أذونات حساسة للجهاز، وإعادة تعيين أذونات التطبيقات لحماية خصوصية المستخدم في بعض إصدارات أندرويد.


يأتي إطلاق ميزة الإيقاف المؤقت في Play Protect بناءً على إضافة مُرشِّح للتطبيقات التي تحتوي على أدوات، وصفحة مُخصصة لها، بالإضافة إلى عرضها في صفحة تفاصيل التطبيق. وتقول جوجل إن هذه الميزات تهدف إلى مساعدة المطورين على معالجة صعوبة اكتشاف التطبيقات وفهم المستخدم لها، وهما تحديان يواجهان عند الاستثمار في تطوير الأدوات. (اليوم السابع)
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