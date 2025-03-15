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تكنولوجيا وعلوم
خطوة نوعية.. أول أحمر شفاه بـ"الذكاء الإصطناعي"!
Lebanon 24
15-03-2025
|
15:00
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أحدثت مجموعة بوتيكاريو، الشركة البرازيلية الرائدة في مستحضرات التجميل، نقلة نوعية في مفهوم الشمولية عبر تطوير نظام ذكي لتطبيق
أحمر
الشفاه يعمل بالذكاء الاصطناعي، لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة والصعوبات الحركية على وضع
أحمر
الشفاه بسهولة واستقلالية.
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ولا يزال الجهاز في مرحلة النموذج الأولي، ويعتمد على الرؤية الحاسوبية والروبوتات، لتوفير تطبيق دقيق وآلي بالكامل، وفقاً لموقع "إنترستينغ إنجينيرينغ".
ويتميز الجهاز بتصميم أسود أنيق مع منصة ذقن مريحة، مشابهة لأجهزة فحص العيون، حيث يضع المستخدم ذقنه عليها، ليتم تنفيذ العملية آلياً خلال دقيقتين فقط.
آلية عمل الجهاز
تحديد ملامح الشفاه:
يستخدم الجهاز كاميرا متطورة لرسم خريطة دقيقة للشفاه، والتمييز بين درجات اللون.
وضع
أحمر
الشفاه:
تقوم ذراع آلية دقيقة بوضع المستحضر بسلاسة، محاكيةً اللمسة البشرية.
التحقق من التطبيق:
يتم التقاط صورة نهائية لضمان توزيع المنتج بشكل متساوٍ ودقيق.
سنوات من
البحث لإحداث الفرق
تم تطوير هذا الابتكار بعد 7
سنوات من
البحث والتطوير بالتعاون بين مجموعة بوتيكاريو ومركز CESAR للابتكار، بمشاركة 42 متخصصاً من مهندسين ومصممي منتجات وخبراء تجربة مستخدم ومتخصصين في التنوع.
تمكين الأفراد وتعزيز الاستقلالية
أكدت ميلين هاراغوتشي باديلها، خبيرة البحث والتطوير في بوتيكاريو، أن اختيار
أحمر
الشفاه جاء لكونه أول منتج تجميلي ملون يشتريه الناس عادةً.
وأضافت: "هذا الابتكار لا يقتصر على وضع المكياج بسلاسة، بل يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة تجربة السعادة والثقة، عبر تمكينهم من استخدام مستحضرات التجميل بشكل مستقل".
(24)
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