أحدثت مجموعة بوتيكاريو، الشركة البرازيلية الرائدة في مستحضرات التجميل، نقلة نوعية في مفهوم الشمولية عبر تطوير نظام ذكي لتطبيق الشفاه يعمل بالذكاء الاصطناعي، لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة والصعوبات الحركية على وضع الشفاه بسهولة واستقلالية.

Advertisement



ولا يزال الجهاز في مرحلة النموذج الأولي، ويعتمد على الرؤية الحاسوبية والروبوتات، لتوفير تطبيق دقيق وآلي بالكامل، وفقاً لموقع "إنترستينغ إنجينيرينغ".



ويتميز الجهاز بتصميم أسود أنيق مع منصة ذقن مريحة، مشابهة لأجهزة فحص العيون، حيث يضع المستخدم ذقنه عليها، ليتم تنفيذ العملية آلياً خلال دقيقتين فقط.



آلية عمل الجهاز

تحديد ملامح الشفاه:



يستخدم الجهاز كاميرا متطورة لرسم خريطة دقيقة للشفاه، والتمييز بين درجات اللون.

وضع الشفاه:



تقوم ذراع آلية دقيقة بوضع المستحضر بسلاسة، محاكيةً اللمسة البشرية.

التحقق من التطبيق:



يتم التقاط صورة نهائية لضمان توزيع المنتج بشكل متساوٍ ودقيق.



البحث لإحداث الفرق

تم تطوير هذا الابتكار بعد 7 البحث والتطوير بالتعاون بين مجموعة بوتيكاريو ومركز CESAR للابتكار، بمشاركة 42 متخصصاً من مهندسين ومصممي منتجات وخبراء تجربة مستخدم ومتخصصين في التنوع.





تمكين الأفراد وتعزيز الاستقلالية

أكدت ميلين هاراغوتشي باديلها، خبيرة البحث والتطوير في بوتيكاريو، أن اختيار الشفاه جاء لكونه أول منتج تجميلي ملون يشتريه الناس عادةً.



وأضافت: "هذا الابتكار لا يقتصر على وضع المكياج بسلاسة، بل يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة تجربة السعادة والثقة، عبر تمكينهم من استخدام مستحضرات التجميل بشكل مستقل". (24)