جديد "آبل".. الترجمة الفورية تصل إلى سماعات "AirPods"

تخطط آبل لإضافة ميزة الترجمة الفورية إلى سماعات AirPods، وفقًا لما ذكرته بلومبرغ .

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ومن المتوقع أن تتيح هذه الميزة للمستخدمين ترجمة المحادثات في الوقت الفعلي، وستكون مرتبطة بتحديث iOS 19 المرتقب.



وتُعد هذه إضافة ، لكن آبل تأتي متأخرةً في توفيرها مقارنةً بمنافسيها، إذ قدّمت جوجل ميزة الترجمة الفورية في أول إصدار من سماعات Pixel Buds عام 2017، ثم أضافتها إلى سماعات Pixel Buds Pro في 2022.



وحاولت أخرى، مثل ميتا و Humane، تقديم وظائف مشابهة في أجهزتها القابلة للارتداء، لكن النتائج لم تكن دائمًا متسقة.



ووفقًا لبلومبرغ، فإن الميزة ستعمل من خلال تشغيل النسخة المترجمة من الكلام عبر سماعات AirPods للمستخدم، يُشغّل الرد المترجم عبر سماعات آيفون للطرف الآخر، مما يسهل التواصل بين المتحدثين بلغات مختلفة.



ولم تعلّق آبل على هذا التقرير حتى الآن، وعادةً تتجاهل الشركة تلك التقارير، وتكتفي بإعلان خططها رسميًا في المواعيد المقررة.



يُذكر أن سامسونغ توفر بالفعل ميزة الترجمة الفورية في هواتفها مع تحديث One UI 6.1، كما تتيح سماعات جوجل Pixel Buds ميزة مماثلة عبر وضع "المحادثة المباشرة".



وفي سياقٍ متصل، تعمل آبل على جيل جديد من سماعات AirPods Pro، إلى جانب إصدار آخر من السماعات مزود بكاميرات مُدمجة يُقال إنها ستستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيئة المحيطة.



ومن المتوقع الكشف عن هذه المزايا مع تحديث iOS 19 و macOS 16 منتصف عام 2025 الجاري، إلى جانب تغييرات كبيرة منتظرة في تصميم أنظمة الشركة. (aitnews)