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تكنولوجيا وعلوم

إلى التقاعد.. "مايكروسوفت" تنهي خدمات "Remote Desktop" على "ويندوز"

Lebanon 24
16-03-2025 | 06:00
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أعلنت مايكروسوفت أنها ستنهي دعم تطبيق Remote Desktop لنظام ويندوز بدايةً من 27 أيار 2025، ليحل محله تطبيق Windows الجديد، وفقًا لما ذكرته الشركة عبر موقعها الرسمي.
 
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ويعني قرار الشركة أن المستخدمين الذين يعتمدون على تطبيق Remote Desktop للاتصال بخدمات الحواسيب الافتراضية مثل Windows 365 و Azure Virtual Desktop و Microsoft Dev Box، سوف يضطرون إلى الانتقال إلى التطبيق الجديد.

ويتيح تطبيق Remote Desktop للمستخدمين الاتصال بحاسوب آخر من بُعد والتحكم فيه، ويُستخدم هذا التطبيق عادةً للوصول إلى أجهزة العمل أو الخوادم أو أجهزة الحواسيب الافتراضية عبر الإنترنت.

وكانت مايكروسوفت قد أطلقت تطبيق ويندوز الجديد في سبتمبر الماضي، إذ يوفر دعمًا للشاشات المتعددة، ودقة عرض ديناميكية، مع وصول سهل إلى الحواسيب السحابية وسطح المكتب الافتراضي.

يُذكر أن التطبيق الحالي Remote Desktop يختلف عن تطبيق Remote Desktop Connection الذي يأتي مُدمجًا في نظام ويندوز منذ أكثر من 20 عامًا، إذ سيظل الأخير متاحًا في ويندوز 11، مع استمرار إمكانية استخدامه للاتصال بالأجهزة حتى دعم بروتوكول سطح المكتب البعيد (RDP) في تطبيق Windows الجديد.

وأشارت مايكروسوفت إلى أن تطبيق Windows الجديد لديه بعض القيود والمشكلات المعروفة في كافة الأنظمة المدعومة، مثل عدم القدرة على استخدامه في بعض البيئات التي تتطلب مصادقة عبر وكيل (Proxy Authentication)، وهي تعمل على حل تلك المشكلات.

وبدأت مايكروسوفت التحول من تطبيق Remote Desktop منذ عدة أشهر، عندما أعلنت إيقافه أولًا في نظام ماك macOS. (البوابة العربية للأخبار التقنية)
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