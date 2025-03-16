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تكنولوجيا وعلوم
"آبل" تعالج ثغرة أمنية تم استخدامها في "هجوم بالغ التعقيد"
Lebanon 24
16-03-2025
|
11:30
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أطلقت"آبل" تحديثات لعلاج ثغرة أمنية في أنظمة تشغيل أجهزتها الذكية قبل الإصدار "آي.أو.إس 17.2".
وأشارت الشركة إلى
اكتشاف
الثغرة التي أطلقت
عليها
اسم "اليوم صفر" في محرك التصفح ويب كيت الذي يقوم بتشغيل متصفح الإنترنت سفاري التابع لشركة "آبل" وغيره من تطبيقات تصفح الإنترنت.
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وتسمح الثغرة للقراصنة بتجاوز نظام
الحماية
في "ويب كيت" المعروف باسم "صندوق الرمل" باستخدام محتوى إنترنت مزود بفيروسات.
ويعتبر "صندوق الرمل" جزءا من نظام التشغيل يمكنه حتى في حال اختراقه، منع القراصنة من الوصول إلى البيانات في الأجزاء الأخرى من الجهاز.
وقد أطلقت "آبل" التحديث في الأسبوع الماضي لأنظمة تشغيل أجهزة ماك وآيفون وآيباد والمتصفح سفاري والنظارة الذكية فيجن برو.
وأشارت آبل إلى أن قراصنة استخدموا الثغرة لمهاجمة أجهزة تعمل بنظم تشغيل سابقة على الإصدار "آي.أو.إس 17.2". (روسيا اليوم)
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