"أبل" فكرت في التخلي عن منفذ "يو إس بي- سي" بـ "iPhone 17 Air"

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فكرت شركة أبل في التخلي عن منفذ "يو إس بي-سي" (USB-C) في هاتفها فائق النحافة المقبل "iPhone 17 Air".وأرادت الشركة جعل الهاتف النحيف بدون منفذ والاعتماد كليًا على الشحن اللاسلكي بالنظر إلى نحافة الهاتف.لكن "أبل" قررت في نهاية المطاف العدول عن هذه الفكرة، بحسب ما نقله تقرير لموقع "9TO5Mac" عن مارك غرومان متخصص التكنولوجيا بوكالة بلومبرغ.وقد يكون أحد أسباب تراجع "أبل" عن هذه الفكرة هو قواعد بشأن "الشاحن الموحد"، التي تتطلب أن يكون الجهاز متوافق مع كابل شحن بمنفذ "يو إس بي-سي".ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بسمك 5.5 مم، وبسعر يبلغ حوالي 900 ، لكن نحافته الفائقة لن يضم الهاتف بعض الميزات.ولن يحتوي هاتف "iPhone 17 Air" على سماعة ثانية، وسيأتي بكاميرا خلفية واحدة فقط، على عكس هاتف "iPhone 16 Plus" الذي سيحل محله في "آيفون 17" المقبلة. ومع ذلك، سيحتوي على شاشة بحجم 6.6 بوصة.غير أن أحد الجوانب التي لن تتنازل عنها الشركة في هاتفها النحيف هو عمر البطارية. وتتطلب الهواتف النحيفة بطارية أنحف وهو ما يعني عمر بطارية أقل.لكن "أبل" جعلت مهندسيها يعملون على إعادة تصميم الشاشة ومكونات السيليكون والبرامج لجعل "iPhone 17 Air" أكثر كفاءة.بالإضافة إلى ذلك، سيحتوي "iPhone 17 Air" على شريحة "C1"، وهي أول مودم بتقنية "5G" من "أبل". وظهرت هذه الشريحة لأول مرة في هاتف "iPhone 16e" الجديد، وستظهر أيضًا في "iPhone 17 Air".والمتوقع أن يضم "iPhone 17 Air" أيضًا زر "Camera Control" للتحكم في الكاميرا الذي قدمته "أبل" مع هواتف "آيفون 16". (العربية)