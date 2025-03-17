Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

إعدادات خصوصية جديدة مقترحة من "بلو سكاي" تثير استياء مستخدمين

Lebanon 24
17-03-2025 | 05:11
A-
A+
Doc-P-1334362-638778069171552998.jpg
Doc-P-1334362-638778069171552998.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعمل منصة التواصل الاجتماعي الصاعدة بلو سكاي، منافسة "إكس"، على منح المستخدمين مزيدًا من التحكم في خصوصيتهم.

ونشرت "بلو سكاي" اقتراحًا، على منصة "GitHub"، يوضح الخيارات الجديدة التي قد تقدمها للمستخدمين للإشارة إلى ما إذا كانوا يرغبون في أن يتم جمع منشوراتهم وبياناتهم لأغراض مثل تدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي والأرشفة العامة.
Advertisement


وعندما نشرت جاي غرابير الرئيسة التنفيذية لبلو سكاي عن المقترح على "بلو سكاي" ليلة الجمعة الماضية لم يكن محل ترحيب من المستخدمون، بحسب تقرير لموقع "TechCrunch" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

ورد بعض المستخدمين بقلق على خطط الشركة، التي اعتبروها تراجعًا عن تأكيدات "بلو سكاي" السابقة بأنها لن تبيع بيانات المستخدمين للمعلنين ولن تستخدم منشوراتهم لتدريب الذكاء الاصطناعي.

وردت غرايبر بأن شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي "تقوم بالفعل بجمع البيانات العامة من جميع أنحاء الويب"، بما في ذلك من "بلو سكاي"، نظرًا لأن "كل شيء على بلو سكاي عام مثلما هو الحال مع المواقع الإلكترونية".

وأوضحت أن "بلو سكاي" تحاول وضع "معيار جديد" لتنظيم جمع البيانات هذا، مشابهًا لملف "robots.txt" الذي تستخدمه المواقع الإلكترونية لتحدد للذكاء الاصطناعي قيودها على وصوله لمحتواها.

وبموجب الاقتراح، يمكن لمستخدمي "بلو سكاي"، أو التطبيقات الأخرى التي تستخدم بروتوكول "ATProtocol" الأساسي، الدخول إلى إعداداتهم والسماح أو منع استخدام بياناتهم عبر أربعة فئات: الذكاء الاصطناعي التوليدي، ربط البروتوكولات (أي ربط النظم الاجتماعية المختلفة)، مجموعات البيانات الضخمة، وأرشفة الويب.

وفي حال اختار المستخدم أنه لا يريد استخدام بياناته لتدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإن الاقتراح ينص على أنه "من المتوقع أن تحترم الشركات والفرق البحثية التي تبني مجموعات تدريب الذكاء الاصطناعي هذا الهدف عند رؤيته، سواء عند جمع البيانات من المواقع الإلكترونية أو عند إجراء نقل بيانات ضخم باستخدام البروتوكول نفسه". (العربية)
مواضيع ذات صلة
وزير دفاع إسرائيل يصدر تعليمات للجيش بإعداد خطة لمغادرة سكان غزة "طواعية"
lebanon 24
17/03/2025 14:23:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"النائب" مستاء من الوزير: مستشاره "ملزّق"
lebanon 24
17/03/2025 14:23:47 Lebanon 24 Lebanon 24
للمستخدمين.. بيانٌ من شركة "ألفا"
lebanon 24
17/03/2025 14:23:47 Lebanon 24 Lebanon 24
استياء بين الكتل النيابية السنّية والتحضير لاجتماع للإعلان عن موقف اعتراضي
lebanon 24
17/03/2025 14:23:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
07:42 | 2025-03-17
03:03 | 2025-03-17
01:44 | 2025-03-17
00:00 | 2025-03-17
16:00 | 2025-03-16
12:46 | 2025-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24