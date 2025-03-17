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تكنولوجيا وعلوم
رغم الانتقادات الأولية.. هاتف آيفون 16e يسجّل مبيعات قياسية
Lebanon 24
17-03-2025
|
09:37
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أظهر تقرير جديد نشرته
وكالة
بلومبرغ أن هاتف آيفون 16e حقّق مبيعات أعلى بنسبة قدرها 60% مقارنةً بسابقه آيفون SE الذي صدر في عام 2022، وذلك في ظل الانتقادات التي واجهها عند إطلاقه بسبب ارتفاع سعره الملحوظ مقارنةً بالإصدار السابق.
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ويأتي هاتف آيفون 16e بتصميم أكثر حداثة مع شاشة جديدة، فضلًا عن دعم بعض مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence، لكنه مزود بكاميرا واحدة فقط، ويزيد سعره بنحو 170 دولارًا على إصدار SE السابق، وهو فرق
كبير
حتى عند أخذ التضخم بالحسبان.
ويبدو أن المستهلكين لا يولون هذه العوامل اهتمامًا كبيرًا، إذ يُرجّح أن يكون الإقبال على الهاتف مدفوعًا بعدة أسباب، أبرزها أنه بات الخيار الأرخص ثمنًا بين هواتف آيفون بعد إيقاف إنتاج هواتف iPhone SE، مما يعني أن المستخدمين ليس لديهم بديل سوى التحوّل إلى هاتف
يعمل
بنظام أندرويد.
ويُرجّح أن يكون آيفون 16e خيارًا جذابًا للشركات والمؤسسات، مما أسهم في زيادة الإقبال عليه. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المستخدمين
الذين
يرقّون أجهزتهم القديمة قد لا يجدون الفارق السعري عائقًا كبيرًا، نظرًا إلى أنهم لا يغيّرون هواتفهم بوتيرة سريعة، ويستغرقون وقتًا أطول للترقية من جيل لآخر.
ومع هذا النجاح، فإن هذه المبيعات وحدها لن تكون كافية لتعويض التراجع الذي تواجهه آبل في السوق الصينية، إذ تخسر الشركة حصتها بوتيرة متسارعة أمام الشركات المحلية.
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