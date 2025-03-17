أبل تطرح تطبيقا جديدا لتحسين خرائطها لمستخدمي أيفون

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(اليوم السابع)

أصدرت شركة آبل، تطبيقًا جديدًا في متجر التطبيقات باسم Apple Maps Surveyor أثناء تواجدك على مسار مُحدد، يجمع التطبيق بيانات حول محيطك، بما في ذلك صور لافتات الشوارع وعلامات الطرق الأخرى.أكدت الشركة أن التطبيق مجاني لمستخدمي iPhone، ولكنه يقتصر على مستخدمي ، لذا فأنه ليس بإمكان جميع مستخدمي iPhone في تثبيت التطبيق، لأنه لا يظهر في متجر التطبيقات على هاتفي iPhone 15 Pro Maxوإذا تمكنت من العثور على التطبيق وتنزيله، فسيتعين عليك تثبيت تطبيق شريك، ولا يوجد حاليًا سوى خيار واحد، وهو Premise هذا تطبيق يدفع للمستخدمين يجيبون على الاستبيانات، أو يرسلون صورًا لمواقع معينة يطلبها التطبيق، أو يجيبون على أسئلة تؤدي إلى مشاركة شخصية.يُظهر الكود المكتشف داخل تطبيق Surveyor أنه سيُطلب من المستخدمين تثبيت هواتفهم في الوضع الأفقي أثناء استخدام التطبيق، وبعد ذلك، سيتم استخدام التطبيق لتسجيل لافتات الشوارع على هواتفهم وجمع البيانات.يبدو أن تطبيق Premise سيقدم مكافآت لمستخدمي iPhone مساعدتهم في تحسين خرائط Apple، حيث سيُمنح المستخدم موقعًا محددًا للقيادة إليه، وقد يرتبط بمناطق تحتاج آبل فيها إلى تحديث خرائط Apple .كما سيتطلب تطبيق Apple Maps Surveyor iOS 17 أو أحدث، والبعض يرى أن آبل تستخدم التطبيق كوسيلة بديلة لجمع البيانات لتحسين خرائط Apple ، حيث تعتمد حاليًا على المعلومات التي تجمعها من الشاحنات التي تقودها في وخارجها.مع ذلك، فإن استخدام تطبيق Apple Maps Surveyor له مزاياه، فمن المرجح أن يُخفّض التطبيق تكلفة منح مكافآت لمستخدمي iPhone يُكلّفهم التطبيق بالتقاط صورة لافتة شارع أو معلم مُعيّن على جانب الطريق، بالإضافة إلى ذلك، يُمكن لكل طلب أن يُولّد استجابات متعددة، مما يُتيح لشركة آبل اختيار صور أكثر للافتة شارع.