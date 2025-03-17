أبل تطرح تطبيقا جديدا لتحسين خرائطها لمستخدمي أيفون

أصدرت شركة آبل، تطبيقًا جديدًا في متجر التطبيقات باسم Apple Maps Surveyor أثناء تواجدك على مسار مُحدد، يجمع التطبيق بيانات حول محيطك، بما في ذلك صور لافتات الشوارع وعلامات الطرق الأخرى.
أكدت الشركة أن التطبيق مجاني لمستخدمي iPhone، ولكنه يقتصر على مستخدمي الولايات المتحدة
، لذا فأنه ليس بإمكان جميع مستخدمي iPhone في الولايات المتحدة
تثبيت التطبيق، لأنه لا يظهر في متجر التطبيقات على هاتفي iPhone 15 Pro Max
وإذا تمكنت من العثور على التطبيق وتنزيله، فسيتعين عليك تثبيت تطبيق شريك، ولا يوجد حاليًا سوى خيار واحد، وهو Premise هذا تطبيق يدفع للمستخدمين الذين
يجيبون على الاستبيانات، أو يرسلون صورًا لمواقع معينة يطلبها التطبيق، أو يجيبون على أسئلة تؤدي إلى مشاركة معلومات
شخصية.
يُظهر الكود المكتشف داخل تطبيق Surveyor أنه سيُطلب من المستخدمين تثبيت هواتفهم في الوضع الأفقي أثناء استخدام التطبيق، وبعد ذلك، سيتم استخدام التطبيق لتسجيل لافتات الشوارع على هواتفهم وجمع البيانات.
يبدو أن تطبيق Premise سيقدم مكافآت لمستخدمي iPhone مقابل
مساعدتهم في تحسين خرائط Apple، حيث سيُمنح المستخدم موقعًا محددًا للقيادة إليه، وقد يرتبط بمناطق تحتاج آبل فيها إلى تحديث معلومات
خرائط Apple .
كما سيتطلب تطبيق Apple Maps Surveyor نظام
iOS 17 أو أحدث، والبعض يرى أن آبل تستخدم التطبيق كوسيلة بديلة لجمع البيانات لتحسين خرائط Apple ، حيث تعتمد حاليًا على المعلومات التي تجمعها من الشاحنات التي تقودها في الولايات المتحدة
وخارجها.
مع ذلك، فإن استخدام تطبيق Apple Maps Surveyor له مزاياه، فمن المرجح أن يُخفّض التطبيق تكلفة منح مكافآت لمستخدمي iPhone الذين
يُكلّفهم التطبيق بالتقاط صورة لافتة شارع أو معلم مُعيّن على جانب الطريق، بالإضافة إلى ذلك، يُمكن لكل طلب أن يُولّد استجابات متعددة، مما يُتيح لشركة آبل اختيار صور أكثر للافتة شارع.
(اليوم السابع)