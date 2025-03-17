Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

أبل تطرح تطبيقا جديدا لتحسين خرائطها لمستخدمي أيفون

Lebanon 24
17-03-2025 | 16:30
A-
A+
Doc-P-1334646-638778422803778112.jpg
Doc-P-1334646-638778422803778112.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت شركة آبل، تطبيقًا جديدًا في متجر التطبيقات باسم Apple Maps Surveyor أثناء تواجدك على مسار مُحدد، يجمع التطبيق بيانات حول محيطك، بما في ذلك صور لافتات الشوارع وعلامات الطرق الأخرى.

أكدت الشركة أن التطبيق مجاني لمستخدمي iPhone، ولكنه يقتصر على مستخدمي الولايات المتحدة، لذا فأنه ليس بإمكان جميع مستخدمي iPhone في الولايات المتحدة تثبيت التطبيق، لأنه لا يظهر في متجر التطبيقات على هاتفي iPhone 15 Pro Max
Advertisement

وإذا تمكنت من العثور على التطبيق وتنزيله، فسيتعين عليك تثبيت تطبيق شريك، ولا يوجد حاليًا سوى خيار واحد، وهو Premise هذا تطبيق يدفع للمستخدمين الذين يجيبون على الاستبيانات، أو يرسلون صورًا لمواقع معينة يطلبها التطبيق، أو يجيبون على أسئلة تؤدي إلى مشاركة معلومات شخصية.

يُظهر الكود المكتشف داخل تطبيق Surveyor أنه سيُطلب من المستخدمين تثبيت هواتفهم في الوضع الأفقي أثناء استخدام التطبيق، وبعد ذلك، سيتم استخدام التطبيق لتسجيل لافتات الشوارع على هواتفهم وجمع البيانات.

يبدو أن تطبيق Premise سيقدم مكافآت لمستخدمي iPhone مقابل مساعدتهم في تحسين خرائط Apple، حيث سيُمنح المستخدم موقعًا محددًا للقيادة إليه، وقد يرتبط بمناطق تحتاج آبل فيها إلى تحديث معلومات خرائط Apple .

كما سيتطلب تطبيق Apple Maps Surveyor نظام iOS 17 أو أحدث، والبعض يرى أن آبل  تستخدم التطبيق كوسيلة بديلة لجمع البيانات لتحسين خرائط Apple ، حيث تعتمد حاليًا على المعلومات التي تجمعها من الشاحنات التي تقودها في الولايات المتحدة وخارجها.

مع ذلك، فإن استخدام تطبيق Apple Maps Surveyor له مزاياه، فمن المرجح أن يُخفّض التطبيق تكلفة منح مكافآت لمستخدمي iPhone الذين يُكلّفهم التطبيق بالتقاط صورة لافتة شارع أو معلم مُعيّن على جانب الطريق، بالإضافة إلى ذلك، يُمكن لكل طلب أن يُولّد استجابات متعددة، مما يُتيح لشركة آبل اختيار صور أكثر للافتة شارع.
(اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
أبل تطرح منتج جديد في 19 شباط
lebanon 24
18/03/2025 02:07:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"أبل" تغيّر اسم خليج المكسيك إلى "أميركا" على خرائطها
lebanon 24
18/03/2025 02:07:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير لمستخدمي آيفون وأندرويد!
lebanon 24
18/03/2025 02:07:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تحديث جديد لتطبيق Google Maps على أيفون
lebanon 24
18/03/2025 02:07:40 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:21 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:43 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:24 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2025-03-17
09:37 | 2025-03-17
07:42 | 2025-03-17
05:11 | 2025-03-17
03:03 | 2025-03-17
01:44 | 2025-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24