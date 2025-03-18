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تكنولوجيا وعلوم
Lenovo تزيح الستار عن حاسبها الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي (فيديو)
Lebanon 24
18-03-2025
|
01:42
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أعلنت Lenovo عن حاسبها الجديد الذي حصل على مواصفات تجعله واحدا من
أفضل
الحواسب اللوحية لهذا العام.
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حصل حاسب Idea Tab Pro الجديد على هيكل مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (291.8/189/6.9) ملم، وزنه 620 غ.
وشاشته أتت LCD بمقاس 12.7 بوصة، دقة عرضها (2944/1840) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، معدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.
يعمل
الحاسب بنظام Android 14 قابل للتحديث، ومعالج Mediatek Dimensity 8300، ومعالج رسوميات Mali G615-MC6، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC، وحصل على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تساعد المستخدم على ترجمة النصوص وتعديلها وتسهل
عمليات
البحث
عن الصور والأشياء عبر الإنترنت.
وكاميرته
الأساسية
جاءت بدقة 13 ميغابيكسل فيها عدسة للتصوير العريض، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 8 ميغابيكسل، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية.
دعمت Lenovo هذا الجهاز بتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح لبصمات الأصابع، وبوصلة إلكترونية، ومنفذ USB Type-C 3.2، وتقنيات Bluetooth 5.3، وبطارية بسعة 10200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط. (روسيا اليوم)
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