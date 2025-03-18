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تكنولوجيا وعلوم
Xiaomi تطلق واحدا من أفضل الهواتف لمحبي التصوير
Lebanon 24
18-03-2025
|
03:31
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أعلنت Xiaomi عن هاتفها الجديد الذي جهّز بأفضل الكاميرات التي تمكن محبي التصوير من توثيق صور وفيديوهات عالية الدقة.
حصل الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (200+8+2) ميغابيكسل فيها عدسة macro وعدسة لتصوير فائق
العرض
، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 16 ميغابيكسل، وتوثق فيديوهات FHD بمعدل 60 إطارا في الثانية.
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شاشة الهاتف أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 1300 شمعة/م تقريا، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 5 المضاد للصدمات والخدوش.
يضمن الأداء المميز لهذا الجهاز نظام تشغيل Android 15 مع واجهات HyperOS، ومعالج Mediatek Helio G99 Ultra، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
ودعمته Xiaomi بمكبري صوت باداء مميز، ومنفذين لشرائح
الاتصال
، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 67 واط. (روسيا اليوم)
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