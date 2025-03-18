Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

Xiaomi تطلق واحدا من أفضل الهواتف لمحبي التصوير

Lebanon 24
18-03-2025 | 03:31
A-
A+
Doc-P-1334863-638778874638944008.jpg
Doc-P-1334863-638778874638944008.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت Xiaomi عن هاتفها الجديد الذي جهّز بأفضل الكاميرات التي تمكن محبي التصوير من توثيق صور وفيديوهات عالية الدقة.


حصل الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (200+8+2) ميغابيكسل فيها عدسة macro وعدسة لتصوير فائق العرض، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 16 ميغابيكسل، وتوثق فيديوهات FHD بمعدل 60 إطارا في الثانية.
Advertisement


شاشة الهاتف أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 1300 شمعة/م تقريا، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 5 المضاد للصدمات والخدوش.


يضمن الأداء المميز لهذا الجهاز نظام تشغيل Android 15 مع واجهات HyperOS، ومعالج Mediatek Helio G99 Ultra، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

ودعمته Xiaomi بمكبري صوت باداء مميز، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 67 واط. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
شاومي تطلق سلسلة هواتف Xiaomi 15 عالميًا
lebanon 24
18/03/2025 14:31:38 Lebanon 24 Lebanon 24
قريباً.. ZTE تطلق أفضل هواتفها
lebanon 24
18/03/2025 14:31:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هي أفضل الهواتف الذكية التي توفر أطول دعم للبرامج في 2025؟
lebanon 24
18/03/2025 14:31:38 Lebanon 24 Lebanon 24
سامسونغ تطلق هاتفها المنتظر قريبا
lebanon 24
18/03/2025 14:31:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
07:13 | 2025-03-18
06:03 | 2025-03-18
05:11 | 2025-03-18
01:42 | 2025-03-18
00:00 | 2025-03-18
16:30 | 2025-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24