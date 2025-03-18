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وستتوفر الميزة أولًا لمشتركي "تشات جي بي تي تيم" حيث سيتمكن المستخدمون من مزامنة حساباتهم على "غوغل درايف" و"سلاك"، ليتمكن "تشات جي بي تي" من تحليل البيانات من الملفات النصية والعروض التقديمية وجداول البيانات وحتى المحادثات داخل فرق العمل، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".





لا تقتصر خطط "OpenAI" على "غوغل درايف" و"سلاك" فحسب، بل تسعى إلى دعم منصات أخرى مثل "مايكروسوفت شير بوينت" وبوكس" مستقبلا.



وبينما رحبت بعض الشركات بهذه التقنية الجديدة، لا تزال هناك مخاوف تتعلق بحماية البيانات الحساسة، خاصة أن الميزة تعتمد على مزامنة مشفرة للملفات والمحادثات على خوادم "تشات جي بي تي".



آلية العمل تستعد "OpenAI" لإحداث نقلة نوعية في عالم الذكاء الاصطناعي التفاعلي، حيث تبدأ قريبًا في اختبار ميزة "موصلات تشات جي بي تي"، التي ستتيح ربط روبوت الدردشة الذكي مع منصات مثل "غوغل درايف" و"سلاك" مما يمكن المستخدمين من الحصول على إجابات مستندة إلى محتوى مستنداتهم ورسائلهم داخل هذه التطبيقات.وستتوفر الميزة أولًا لمشتركي "تشات جي بي تي تيم" حيث سيتمكن المستخدمون من مزامنة حساباتهم على "غوغل درايف" و"سلاك"، ليتمكن "تشات جي بي تي" من تحليل البيانات من الملفات النصية والعروض التقديمية وجداول البيانات وحتى المحادثات داخل فرق العمل، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".لا تقتصر خطط "OpenAI" على "غوغل درايف" و"سلاك" فحسب، بل تسعى إلى دعم منصات أخرى مثل "مايكروسوفت شير بوينت" وبوكس" مستقبلا.وبينما رحبت بعض الشركات بهذه التقنية الجديدة، لا تزال هناك مخاوف تتعلق بحماية البيانات الحساسة، خاصة أن الميزة تعتمد على مزامنة مشفرة للملفات والمحادثات على خوادم "تشات جي بي تي".

الموصل الجديد بنموذج GPT-4o، حيث يستطيع البحث في البيانات المسموح بها، مما يسهل على الموظفين المعلومات بسرعة وكفاءة.



ولكن هناك بعض القيود التقنية، حيث لا يمكنه تحليل الصور داخل المستندات، كما أنه لا يستطيع قراءة الرسائل المباشرة في "سلاك".



وفقًا للتقرير فإن "OpenAI" تؤكد على احترامها التام لصلاحيات الوصول داخل "غوغل درايف" و"سلاك"، بحيث لا يمكن للمستخدمين أي محتوى غير مصرح لهم به.



كما يتمتع المسؤولون بالتحكم الكامل في تحديد الملفات والقنوات التي تتم مزامنتها.



ورغم أن "OpenAI" لم تصدر تعليقًا رسميًا على هذه التسريبات، إلا أن هذه الميزة قد تشكل نقلة نوعية في عالم البحث المؤسسي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مما يجعل أدوات العمل أكثر ذكاءً وكفاءة من أي وقت مضى. (العربية)