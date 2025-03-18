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تكنولوجيا وعلوم

"تيك توك" تطلق أداة جديدة لتعزيز حماية الحسابات

Lebanon 24
18-03-2025 | 07:13
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أعلنت منصة مشاركة مقاطع الفيديو تيك توك إطلاق أداة أمنية جديدة تحمل اسم “الفحص الأمني Security Checkup”، وهي لوحة تحكم مركزية تهدف إلى مساعدة المستخدمين في تأمين حساباتهم بسهولة.
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ويمكن العثور على الأداة ضمن قسم “الإعدادات والخصوصية”، ضمن خيارات “الأمان والأذونات” في التطبيق، وهي تتيح مجموعة من خيارات الحماية، مثل ربط الحساب برقم هاتف أو بريد إلكتروني لضمان وجود وسيلة احتياطية لتسجيل الدخول، وتفعيل المصادقة الثنائية، وإعداد مفتاح مرور، وتمكين خيارات تسجيل الدخول بالمصادقة البيومترية، مثل تعرّف الوجه أو بصمات الأصابع.

وتوفر الأداة إمكانية الاطلاع على الأجهزة المتصلة بالحساب، وإلغاء وصول أي جهاز غير معروف أو لم يعد قيد الاستخدام، فضلًا عن رصد أي نشاط مريب قد يحدث في الحساب، وتنبيه المستخدم لاتخاذ الإجراء المناسب.

يُذكر أن منصات أخرى، مثل إنستاجرام وفيسبوك، قدمت مزايا مشابهة سابقًا، إذ أطلقت أداة تحمل الاسم نفسه في أوقات سابقة.

وتأتي هذه الخطوة من تيك توك في وقت تتزايد فيه محاولات الاختراق والهجمات السيبرانية التي تستهدف الحسابات الشخصية، مما يجعل تعزيز معايير الأمان أمرًا ضروريًا. ومن خلال أداة “الفحص الأمني”، تسعى المنصة إلى توفير تجربة استخدام آمنة للمستخدمين، مع تقليل أخطار الاستيلاء على الحسابات أو تعرضها للاختراق.

ومن المتوقع أن تبدأ تيك توك إطلاق الأداة تدريجيًا في مناطق مختلفة، قبل توفيرها لكافة المستخدمين حول العالم.
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