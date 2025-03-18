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تكنولوجيا وعلوم

لماذا إنفيديا هي الأكثر استفادة من ثورة الذكاء الاصطناعي؟

Lebanon 24
18-03-2025 | 13:04
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لم تستفد أي شركة من ثورة الذكاء الاصطناعي بشكل كبير مثل إنفيديا، فقد ارتفعت إيراداتها وأرباحها واحتياطياتها النقدية بشكل كبير منذ طرح ChatGPT قبل أكثر من عامين، بالإضافة إلى العديد من خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدية التنافسية التي أُطلقت منذ ذلك الحين،كما ارتفع سعر سهمها بشكل كبير.
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خلال تلك الفترة، استغلت الشركة الرائدة عالميًا في تصنيع وحدات معالجة الرسومات عالية الأداء ثروتها المتضخمة لزيادة استثماراتها بشكل كبير في جميع أنواع الشركات الناشئة، وخاصةً في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة.
وعززت شركة الرقائق العملاقة نشاطها في مجال رأس المال الاستثماري في عام 2024، حيث شاركت في 49 جولة تمويل لشركات الذكاء الاصطناعي، بزيادة عن 34 جولة في عام 2023، وفقًا لبيانات PitchBook والتي تعد زيادة هائلة في الاستثمار مقارنة بالسنوات الأربع السابقة مجتمعة، والتي موّلت خلالها إنفيديا 38 صفقة ذكاء اصطناعي فقط.

جدير بالذكر أن هذه الاستثمارات لا تشمل تلك التي قام بها صندوق رأس المال الاستثماري الرسمي التابع لها، NVentures، والذي زاد أيضًا استثماراته بشكل كبير في العامين الماضيين.

ويُشير موقع PitchBook إلى أن NVentures شاركت في 24 صفقة في عام 2024، مقارنةً بصفقتين فقط في عام 2022، وفي عام 2025، شاركت Nvidia بالفعل في سبع جولات تمويل.

وقد صرحت Nvidia أن هدف استثماراتها المؤسسية هو توسيع نطاق منظومة الذكاء الاصطناعي من خلال دعم الشركات الناشئة التي تعتبرها "مُغيرة للموازين وصانعة للسوق".

فيما يلي قائمة بالشركات الناشئة التي جمعت جولات تمويل تجاوزت 100 مليون دولار، والتي كانت Nvidia مشاركًا مُسجلًا فيها منذ عام 2023، بما في ذلك الشركات الجديدة التي دعمتها حتى الآن في عام 2025، مُرتبة من أعلى مبلغ إلى أقل مبلغ تم جمعه في الجولة.
دعمت شركة OpenAI  الشركة المُصنّعة لـ  ChatGPT  شركة Nvidia  لأول مرة في تشرين الأول، حيث ورد أنها قدمت شيكًا بقيمة 100 مليون دولار لجولة تمويل ضخمة بقيمة 6.6 مليار دولار، والتي قيّمت الشركة بـ 157 مليار دولار.

وكان استثمار شركة صناعة الرقائق ضئيلاً مقارنةً بالداعمين الآخرين لـ OpenAI، خاصة شركة Thrive، التي استثمرت، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، 1.3 مليار دولار.

كما دعمت منصة xAI شركة Nvidia في جولة تمويل بقيمة 6 مليارات دولار لشركة xAI التابعة لإيلون ماسك.

وكشفت الصفقة أن بعض مستثمري OpenAI لم يلتزموا بطلبها بالامتناع عن دعم أي من منافسيها المباشرين، و بعد الاستثمار في شركة ChatGPT في أكتوبر، انضمت Nvidia إلى قائمة رأس مال xAI بعد بضعة أشهر.

وتعد شركة Inflection أحد أوائل استثمارات Nvidia المهمة في مجال الذكاء الاصطناعي، ففي يونيو 2023، كانت Nvidia واحدة من بين العديد من المستثمرين الرئيسيين في جولة تمويل Inflection بقيمة 1.3 مليار دولار، وهي شركة أسسها مصطفى سليمان، مؤسس DeepMind سابقًا.

وبعد أقل من عام، وظفت Microsoft مؤسسي Inflection AI، ودفعت 620 مليون دولار مقابل ترخيص تكنولوجيا غير حصري، مما ترك الشركة مع قوة عاملة متضائلة بشكل كبير ومستقبل أقل وضوحًا.

كما شاركت Nvidia في جولة تمويل بقيمة 1.05 مليار دولار لشركة ناشئة مقرها المملكة المتحدة، تعمل على تطوير نظام تعلم ذاتي للقيادة الذاتية، وتختبر الشركة مركباتها في المملكة المتحدة ومنطقة خليج سان فرانسيسكو. (اليوم السابع)
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