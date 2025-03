سامسونغ تُحدد رسميًا موعد إطلاق تحديث One UI 7

Advertisement

أعلنت سامسونغ رسميًا شهر نيسان موعدًا لبدء إطلاق الإصدار النهائي من تحديث One UI 7. وأكّدت الشركة الكورية أن التحديث سيبدأ طرحه في 7 نيسان لإصدارات محددة، على أن يتوسع ليشمل المزيد من خلال الأسابيع التالية.وقد شهد الجدول الزمني لطرح تحديث سامسونج المُنتظر بعض الاضطرابات والتأخير، إذ إن Galaxy S25 هي الوحيدة التي تعمل بتحديث One UI 7 حتى الآن.وحتى مع إعلان موعد محدد، أشارت سامسونغ إلى أن مواعيد الطرح قد تختلف حسب السوق، مما يعني أن بعض المستخدمين قد يحصلون عليه في وقت متأخر.ونشرت سامسونغ التي ستتلقى التحديث الجديد أولًا، وهي تشمل Galaxy S24، Galaxy S23 هواتف سامسونج القابلة للطي (Z Fold6 و Z Flip6 و Z Fold5 و Z Flip5)، أجهزة Galaxy Tab اللوحية مثل (+Tab S10 و Tab S10 Ultra و Tab S9 و +Tab S9 و Tab S9 Ultra).وستكون أولى التي ستحصل على التحديث رسميًا Galaxy S24 و Galaxy Z Fold6 و Z Flip6، على أن يصل التحديث تدريجيًا إلى الأخرى في الأسابيع اللاحقة.وسيحصل كافة مستخدمي المؤهلة على مزايا One UI 7 الجديدة، ومنها شريط Now Bar الجديد الذي يُحسّن شاشة القفل، وأدوات Writing Assist و Drawing Assist و AI Select الذكية لتحسين الكتابة والرسم والاختيار الذكي، بالإضافة إلى تصميم جديد للأيقونات وتحسينات أخرى في الواجهة.ومن الجدير بالذكر أن ميزة Audio Eraser، التي تتيح إزالة الضوضاء من المقاطع الصوتية، ستكون حصرية لسلسلة Galaxy S24 وهواتف S24 FE و Z Fold6 و Z Flip6 وأجهزة Galaxy Tab S10.ويُعد هذا التحديث من أكبر تحديثات واجهة سامسونغ One UI في السنوات الأخيرة، مما يجعله إضافة مهمة إلى مستخدمي أجهزة الشركة الكورية.