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تكنولوجيا وعلوم

"تشات جي بي تي" تحت النيران.. فضيحة تشهيرية تهز "أوبن إيه آي"

Lebanon 24
20-03-2025 | 08:00
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تواجه شركة أوبن إيه آي أزمة جديدة في أوروبا بعد تقديم شكوى ضد روبوت الدردشة التفاعلي "تشات جي بي تي"، تتعلق بتوليد معلومات كاذبة تسببت في ضرر جسيم لسمعة أحد الأشخاص في النرويج.
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وكشفت منظمة Noyb، المدافعة عن حقوق الخصوصية، عن حادثة مروعة حيث قام "تشات جي بي تي" باختلاق قصة زائفة تزعم أن شخصًا يُدعى آرفي هيلمار هولمن أدين بقتل اثنين من أطفاله ومحاولة قتل الثالث، وهو ما لم يحدث على الإطلاق.

تعد هذه القضية جزءًا من مخاوف متزايدة بشأن قدرة "تشات جي بي تي" على إنتاج معلومات غير دقيقة دون وسيلة واضحة لتصحيحها، مما يثير تساؤلات حول التزام "أوبن إيه آي" بقواعد اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".
 
وينص القانون الأوروبي على حق الأفراد في تصحيح البيانات الشخصية غير الصحيحة، وهو ما لا توفره "OpenAI" بشكل واضح لمستخدميها.
 
وإذا ثبت انتهاك "OpenAI" للقوانين الأوروبية، فقد تواجه الشركة غرامات تصل إلى 4% من إجمالي إيراداتها السنوية، بالإضافة إلى ضغوط متزايدة لإجراء تغييرات جذرية على نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. (العربية) 
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