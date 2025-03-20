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يبدو أن إيلون لا يتوقف عن مفاجأة الجميع، وهذه المرة بانضمامه إلى "مايكروسوفت" في مشروع ضخم لتطوير مراكز بيانات بقيمة 30 مليار .فقد أعلنت "مايكروسوفت"، إلى جانب "بلاك روك" وشركة MGX ، عن جديدة مع شركة xAI الناشئة التي أسسها ، في خطوة قد تعيد رسم خارطة في عالم الذكاء الاصطناعي."مايكروسوفت"، التي تُعد أكبر داعم لشركة OpenAI، قررت التعاون مع منافسها الجديد، في وقت تسعى فيه إلى تقليل اعتمادها على "OpenAI" وتطوير نماذج ذكاء اصطناعي خاصة بها، مثل MAI، بحسب تقرير نشره موقع "gizmodo".