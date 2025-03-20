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تكنولوجيا وعلوم
تعاون بين ماسك و"مايكروسوفت" في سباق الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
20-03-2025
|
09:38
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يبدو أن إيلون
ماسك
لا يتوقف عن مفاجأة الجميع، وهذه المرة بانضمامه إلى "مايكروسوفت" في مشروع ضخم لتطوير مراكز بيانات بقيمة 30 مليار
دولار
.
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فقد أعلنت "مايكروسوفت"، إلى جانب "بلاك روك" وشركة MGX
الإماراتية
، عن
شراكة
جديدة مع شركة xAI الناشئة التي أسسها
ماسك
، في خطوة قد تعيد رسم خارطة
المنافسة
في عالم الذكاء الاصطناعي.
"مايكروسوفت"، التي تُعد أكبر داعم لشركة OpenAI، قررت التعاون مع منافسها الجديد، في وقت تسعى فيه إلى تقليل اعتمادها على "OpenAI" وتطوير نماذج ذكاء اصطناعي خاصة بها، مثل MAI، بحسب تقرير نشره موقع "gizmodo".
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