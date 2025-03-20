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تكنولوجيا وعلوم

رئيس "إنفيديا": احصلوا على أسرع الرقائق التي تُصنّعها الشركة

Lebanon 24
20-03-2025 | 11:06
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قال جينسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا "احصلوا على أسرع الرقائق التي تُصنّعها الشركة".

وفي حديثه خلال مؤتمر GTC لشركة إنفيديا، قال هوانغ إن تساؤلات العملاء حول تكلفة وعائد الاستثمار في معالجات الرسومات "GPU" الخاصة بالشركة ستُزال مع وجود رقائق أسرع يُمكن تقطيعها رقميًا واستخدامها لخدمة الذكاء الاصطناعي لملايين الأشخاص في الوقت عنيه.
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وقال هوانغ في لقاء مع الصحافيين بعد وقت قصير من إلقائه كلمته الرئيسية في مؤتمر GTC: "على مدى السنوات العشر المقبلة، ونظرًا لإمكانية تحسن الأداء بشكل كبير، تُعدّ السرعة أفضل نظام لخفض التكاليف". (العربية)
 
 
 
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