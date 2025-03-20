تصميم فريد ومواصفات استثنائية.. تعرف على هاتف هواوي "Pura X"

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أكثر ما يميز الهاتف الجديد هو هيكله الذي يختلف عن تصاميم جميع الهواتف الأخرى من سامسونغ وموتورولا وهواوي.جاء هيكل الهاتف بأبعاد (143.2/91.7/7.2) ملم، ووزنه 193.7 غ، وحصل على حماية من الماء والغبار وفق معيار IPX8.شاشته المرنة أتت من نوع Foldable LTPO2 OLED، مقاسها 6.3 بوصة، دقة عرضها (1320/2120) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 2500 شمعة/م، أما شاشاته الخارجية فأتت LTPO2 OLED، مقاسها 3.5 بوصة، دقة عرضها (980/980) بيكسل، ترددها 120 هيرتز.الهاتف بنظام HarmonyOS 5.0، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.وكاميرته أتت ثلاثية العدسة بدقة (50+40+8) ميغابيكسل، فيها مستشعر ليزري لتحديد عمق الصورة، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 10.7 ميغابيكسل.حصل الجهاز على منفذين لشرائح ، ومنفذ USB Type-C 3.1، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 4720 أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واط، وتدعم هذه البطارية تقنية الشحن العكسي، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 40 واط.