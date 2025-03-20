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تكنولوجيا وعلوم

تصميم فريد ومواصفات استثنائية.. تعرف على هاتف هواوي "Pura X"

Lebanon 24
20-03-2025 | 16:31
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كشفت هواوي عن هاتفها الجديد Pura X الذي يتميز عن جميع الهواتف القابلة للطي من حيث التصميم والمواصفات، والمدعوم بتقنيات للاتصال مع الأقمار الصناعية.

أكثر ما يميز الهاتف الجديد هو تصميم هيكله الذي يختلف عن تصاميم جميع الهواتف الأخرى من سامسونغ وموتورولا وهواوي.
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جاء هيكل الهاتف بأبعاد (143.2/91.7/7.2) ملم، ووزنه 193.7 غ، وحصل على حماية من الماء والغبار وفق معيار IPX8.

شاشته الأساسية المرنة أتت من نوع Foldable LTPO2 OLED، مقاسها 6.3 بوصة، دقة عرضها (1320/2120) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 2500 شمعة/م، أما شاشاته الخارجية فأتت LTPO2 OLED، مقاسها 3.5 بوصة، دقة عرضها (980/980) بيكسل، ترددها 120 هيرتز.

يعمل الهاتف بنظام HarmonyOS 5.0، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.

وكاميرته الأساسية أتت ثلاثية العدسة بدقة (50+40+8) ميغابيكسل، فيها مستشعر ليزري لتحديد عمق الصورة، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 10.7 ميغابيكسل.

حصل الجهاز على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 4720 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واط، وتدعم هذه البطارية تقنية الشحن العكسي، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 40 واط.
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