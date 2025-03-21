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تكنولوجيا وعلوم

للحد من الإزعاج.. "ميتا" تطلق قيودًا جديدة على رسائل البث عبر "واتس آب"

Lebanon 24
21-03-2025 | 00:00
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ستفرض "واتس آب" الحد الأقصى لعدد رسائل البث التي يمكن للمستخدمين والشركات إرسالها شهريًا "خلال الأسابيع المقبلة"؛ بهدف تقليل الرسائل المزعجة التي يتلقاها المستخدمون، وفقًا لموقع "تك كرانش".
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واتخذت المنصة بالفعل بعض التدابير للحد من رسائل البريد المزعج، مثل تقليص عدد رسائل التسويق التي يمكن للشركات إرسالها يوميًا.

وقالت "ميتا"، المالكة لـ"واتس آب"، إنه إذا أراد الأفراد والشركات إرسال المزيد من الرسائل إلى جمهور واسع، فسيتعين عليهم استخدام أدوات أخرى مثل "الحالة" و"القنوات".

وحتى الآن، يمكن لمستخدمي "واتس آب" للأعمال إرسال عدد غير محدود من رسائل البث، ولكن يبدو أن "ميتا" تخطط لإطلاق نسخة مدفوعة مع ميزات إضافية.

وفي الأشهر القادمة، ستبدأ "ميتا" اختبار رسائل بث مخصصة للأغراض مثل تحديثات المنتجات وتخفيضات الأعياد، بالإضافة إلى إمكانية جدولة رسائل لمستخدمي "واتس آب" للأعمال. 

كما ستجري المنصة اختبارًا تجريبيًا يحصل فيه التجار على 250 رسالة مخصصة مجانًا، وبعد ذلك سيُطلب منهم دفع رسوم مقابل الرسائل الإضافية، رغم أنه لم يتم تحديد تكلفة هذه الرسائل بعد.

وفي وقت سابق من آذارالجاري، بدأت واتس آب اختبار ميزة جديدة تجمع الردود على الرسائل في سلسلة محادثات، مما يسهل على المستخدمين تتبع المحادثات.
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