للحد من الإزعاج.. "ميتا" تطلق قيودًا جديدة على رسائل البث عبر "واتس آب"

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واتخذت المنصة بالفعل بعض التدابير للحد من رسائل البريد المزعج، مثل تقليص عدد رسائل التسويق التي يمكن للشركات إرسالها يوميًا.وقالت "ميتا"، المالكة لـ"واتس آب"، إنه إذا أراد الأفراد والشركات إرسال المزيد من الرسائل إلى جمهور واسع، فسيتعين عليهم استخدام أدوات أخرى مثل "الحالة" و"القنوات".وحتى الآن، يمكن لمستخدمي "واتس آب" للأعمال إرسال عدد غير محدود من رسائل البث، ولكن يبدو أن "ميتا" تخطط لإطلاق نسخة مدفوعة مع ميزات إضافية.وفي الأشهر القادمة، ستبدأ "ميتا" اختبار رسائل بث مخصصة للأغراض مثل تحديثات المنتجات وتخفيضات الأعياد، بالإضافة إلى إمكانية جدولة رسائل لمستخدمي "واتس آب" للأعمال.كما ستجري المنصة اختبارًا تجريبيًا يحصل فيه التجار على 250 رسالة مخصصة مجانًا، وبعد ذلك سيُطلب منهم دفع رسوم الرسائل الإضافية، رغم أنه لم يتم تحديد تكلفة هذه الرسائل بعد.وفي وقت سابق من آذارالجاري، بدأت واتس آب اختبار ميزة جديدة تجمع الردود على الرسائل في محادثات، مما يسهل على المستخدمين تتبع المحادثات.