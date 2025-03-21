قريبًا.. تحسينات متوقعة في قدرة "شات جي بي تي" على إنشاء الصور

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تشير تقارير حديثة إلى أن "شات جي بي تي" من شركة "أوبن إيه آي" سيحصل قريبًا على تحسينات في ميزة إنشاء الصور، ما يعزز قدراته في مع "Gemini" من .ويكشف كود إصدار "v1.2025.077" لتطبيق "شات جي بي تي" على أندرويد عن تحسينات مرتقبة في دقة وتفاصيل الصور المولدة عبر النموذج "DALL-E 3"، رغم أن العملية قد تستغرق وقتًا أطول.حتى الآن، لا يُعرف ما إذا كانت هذه التحسينات ستتوفر لجميع المستخدمين أم ستقتصر على أصحاب الحسابات المدفوعة.