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تكنولوجيا وعلوم
شركة OpenAI تطلق نموذجها الأحدث للذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
22-03-2025
|
11:30
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بدأت OpenAI بطرح نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي o1 Pro، الذي سيقدم للمستخدمين إمكانيات مميزة في معالجة البيانات.
وأشارت OpenAI إلى أن النموذج الجديد يتوفر حاليا لعدد محدود من المستخدمين المشتركين بخدمة API OpenAI المدفوعة، وأن هذا النموذج يقدم قدرات أكبر للمستخدمين مقارنة بنماذح o1 السابقة.
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وأوضح الخبراء في الشركة أن النموذج الجديد تفوق على نماذج o1 و o1-preview في الاختبارات التي تتعلق بمعالجة البيانات المتعلقة بالرياضيات والعلوم والبرمجة، وأظهرت الاختبارات أنه يقدم للمستخدمين إجابات أكثر دقة وشمولية مقارنة بنماذج الذكاء الاصطناعي التي يمكنها تحليل البيانات.
وبالرغم من إمكانيات o1 Pro إلا أن سعره المرتفع قد يكون عائقا أمام استخدامه من قبل
البعض
، إذ أشارت OpenAI إلى أن رسوم استخدام هذا النموذج ستبلغ 150 دولارا لكل مليون رمز يتم إدخاله إلى النموذج للمعالجة (حوالي 750 ألف كلمة)، و600
دولار
لكل مليون رمز يتم إنشاؤه بواسطة هذا النموذج، أي أن سعر معالجة رموز فيه تعادل ضعف تكلفة معالجة رموز الإدخال في نموذج GPT-4.5، وأغلى بعشر
مرات
من سعر معالجة الرموز عبر نموذج o1.
وتجدر الإشارة إلى أن OpenAI كانت قد أعلنت في ديسمبر الماضي عن الاشتراكات الجديدة لخدمة ChatGPT Pro، والتي تبلغ تكلفتها 200
دولار
شهريا، وأوضحت أن هذه الخدمة توفر للمستخدمين وصولا غير محدود إلى نماذج o1 وo1-mini وGPT-4o. (روسيا اليوم)
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