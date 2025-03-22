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تكنولوجيا وعلوم

خلال أشهر.. ترقبوا إطلاق "أفضل روبوت بشري" في العالم

Lebanon 24
22-03-2025 | 17:00
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تخطط "نيورا روبوتكس"، وهي شركة روبوتات أوروبية، لإطلاق روبوتها البشري 4NE-1  من الجيل الثالث في حزيران المقبل، مؤكدةً أنه سيكون الأفضل في السوق، فيما بدا منافسة للصين وفق الخبراء.
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وتتخصص الشركة الألمانية في تطوير روبوتات متطورة ذات قدرات حسية، ومع التقدم السريع في مجال الروبوتات وتزايد المنافسة الجيوسياسية، لا سيما بين أوروبا والولايات المتحدة، يُبرز هذا الإطلاق سعي أوروبا للحفاظ على قدرتها التنافسية في قطاع الأتمتة المتنامي، وفق "إنترستينغ إنجينيرينغ".

وفي كانون الثاني 2025، جمعت الشركة تمويلاً بقيمة 120 مليون دولار، يهدف إلى تسريع جهودها في تطوير "روبوتات إدراكية" ذات قدرات إدراكية مُحسّنة ومعالجة معلومات.

منافس نيورا الروبوتي 
 
ويبلغ طول الروبوت 1.8 متراً، ووزنه 80 كجم ،  ويمكنه حمل حمولات تصل إلى 15 كجم، وصُمم الروبوت 4NE-1  للتعامل مع مجموعة متنوعة من المهام اليومية والصناعية، ويعمل على منصة Neuraverse  من Neura بسرعة قصوى تبلغ 3 كم/ساعة، وميزته البارزة هي ذراعيه الأماميتين القابلتين للتبديل، واللتين يمكن تخصيصهما لمهام مختلفة.


وطور الروبوت 4 بسرعة، بالاستفادة من مجموعة خدمات الذكاء الاصطناعي ونماذجه ومنصات الحوسبة من شركة Nvidia وتُعزي Neura التطور السريع للروبوت إلى حد كبير إلى Nvidia حيث أصدرت الشركة مؤخرًا مقطع فيديو على يوتيوب يُسلط الضوء على إمكانات الروبوت في كل من التطبيقات السكنية والصناعية من خلال إظهاره وهو يُنجز المهام المنزلية.
 
وبفضل هيكله المستشعر وقدراته على التعلم المُعزز، يمكن لـ 4NE-1  التكيف وتحسين الأداء بمرور الوقت.

وتُشير Neura إلى أن الروبوت تعاوني حقاً، ومُصمم لتولي المهام المتكررة حتى يتمكن البشر من التركيز على الأنشطة الإبداعية أو الترفيهية.

وتتصور الشركة روبوت 4NE-1  كحلٍّ لتخفيف ضغط العمل مع تعزيز الإنتاجية، وصرح ديفيد ريجر، الرئيس التنفيذي لشركة  Neura Robotics: "سيكون هذا أفضل روبوت في السوق. أنا متحمس للغاية لعرض شيءٍ جديد في يونيو، سيتفوق على جميع الروبوتات الأخرى الشبيهة بالبشر في العالم".

 قفزة نوعية 
 
وفي مجال الروبوتات ذاتية التشغيل طوّرت Neura Robotics مجموعةً متنوعةً من الروبوتات، بما في ذلك  MAiRA، أول روبوت تعاوني معرفي في العالم.

ويستخدم MAiRA الذكاء الاصطناعي للتشغيل الذاتي والتفاعل البشري الآمن، كما تقدم الشركة MAV، وهو روبوت متنقل لنقل الأحمال الثقيلة، وMiPA، وهو روبوت بشري مصمم لمهام مثل تقديم الصواني في المستشفيات.


ومن خلال منصة Neuraverse السحابية، تُطوّر Neura أيضاً برامج متطورة، على عكس العديد من شركات الروبوتات التي تُركز فقط على الأجهزة.

و يُعرف Neuraverse بأنه "نظام بيئي للروبوتات المعرفية"، وهو سوقٌ للقدرات الروبوتية ونظام تشغيل مُصمم لتحفيز الابتكار.

وعرضت العديد من الشركات روبوتات بشرية في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2025، مما يُظهر الزخم الذي يشهده قطاع الروبوتات.

و يتميز الروبوت البشري "ميلودي"، الذي ابتكرته شركة  Realbotix، بسهولة تجميعه وتفكيكه. في غضون ذلك، وطرحت شركة Lingbao CASBOT الصينية الروبوت البشري ثنائي القدمين كامل الحجم المعروف باسم "CASBOT 01". 
 

 
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