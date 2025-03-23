"ميتا" تختبر ميزة جديدة.. ما هي؟

تواصل ميتا إدماج الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتها، وهي تعمل حاليًا على اختبار ميزة جديدة لإنشاء التعليقات تلقائيًا في إنستغرام.



Advertisement وتتيح هذه الميزة للمستخدمين الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لاقتراح تعليقات على المنشورات، في خطوة قد لا تلقى ترحيبًا واسعاً من الجمهور. وتتيح هذه الميزة للمستخدمين الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لاقتراح تعليقات على المنشورات، في خطوة قد لا تلقى ترحيبًا واسعاً من الجمهور.



وبدأ بعض مستخدمي إنستغرام رؤية خيار "الكتابة بمساعد ميتا Write with Meta AI" عند التعليق على المنشورات.



ويظهر هذا الخيار على شكل رمز قلم بجوار شريط النص أسفل المنشور، مما يسمح للمستخدمين بالحصول على اقتراحات للتعليقات تولّد بالذكاء الاصطناعي.



وعند تفعيل الميزة، يحلل الذكاء الاصطناعي الخاص بميتا الصورة المنشورة ثم يقدّم ثلاثة اقتراحات لتعليقات مناسبة. وإذا لم تعجب المستخدم الخيارات المقترحة، يمكنه إعادة التحديث للحصول على تعليقات جديدة.



وفي تعليق لموقع "تك كرانش" التقني، أكّد متحدث باسم ميتا اختبار الميزة الجديدة، مشيراً إلى انتشار مزايا الذكاء الاصطناعي في كافة أرجاء المنصة، لجعل تجربة الاستخدام أكثر متعة وفائدة على حد تعبيره.



ولم تحدد ميتا بعدُ مدى انتشار الميزة التجريبية، أو متى قد تُطلق رسميًا. لكن بالنظر إلى أن الشركة اختبرت العام الماضي ميزة مشابهة لإنشاء تعليقات تلقائية في ، فقد يكون هذا جزءًا من إستراتيجية أوسع لتعزيز الذكاء الاصطناعي في المنصات الاجتماعية.



ومع ذلك، قد تواجه هذه الميزة رفضًا من بعض المستخدمين يفضلون تفاعلات طبيعية وحقيقية في إنستغرام، خاصةً مع تزايد الرغبة في العودة إلى تجربة أكثر أصالة وأقل تصنعًا في المنصة. (aitnews)