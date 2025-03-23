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تكنولوجيا وعلوم
غوغل تعزز البحث في Gmail بتقنيات الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
23-03-2025
|
09:05
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أعلنت شركة غوغل عن إطلاق تحسين جديد لميزة
البحث
في
خدمة
البريد الإلكتروني جي ميل، يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف مساعدة المستخدمين في العثور على الرسائل الأكثر صلة بسرعة أكبر.
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وفقًا للإعلان، تتجاوز نتائج
البحث
المحدثة في جي ميل عرض الرسائل بترتيب زمني استنادًا إلى الكلمات المفتاحية فقط، بدلاً من ذلك، تأخذ الميزة الجديدة في الاعتبار عناصر إضافية مثل حداثة الرسائل، والرسائل الأكثر نقرًا، وجهات الاتصال المتكررة.
وأكدت غوغل أن هذا
التحسين
يزيد
من احتمالية ظهور الرسائل التي تبحث عنها في “
أعلى
نتائج البحث”، مما يوفر الوقت ويسمح بالوصول السريع إلى المعلومات المهمة.
بمجرد توفرها، يمكن للمستخدمين التبديل بين نتائج
البحث
“الأكثر صلة” و”الأحدث”.
تُطرح ميزة "الأكثر صلة" في نتائج
البحث
عالميًا للمستخدمين الذين لديهم حسابات غوغل شخصية. يمكن
الوصول إلى
هذه الميزة عبر الويب وفي تطبيق جي ميل على نظامي أندرويد وiOS، كما أشارت جوجل إلى أن هذه الميزة ستتوسع لتشمل مستخدمي الأعمال في
المستقبل
. (اليوم السابع)
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