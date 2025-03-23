غوغل تعزز البحث في Gmail بتقنيات الذكاء الاصطناعي

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أعلنت شركة غوغل عن إطلاق تحسين جديد لميزة في البريد الإلكتروني جي ميل، يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف مساعدة المستخدمين في العثور على الرسائل الأكثر صلة بسرعة أكبر.وفقًا للإعلان، تتجاوز نتائج المحدثة في جي ميل عرض الرسائل بترتيب زمني استنادًا إلى الكلمات المفتاحية فقط، بدلاً من ذلك، تأخذ الميزة الجديدة في الاعتبار عناصر إضافية مثل حداثة الرسائل، والرسائل الأكثر نقرًا، وجهات الاتصال المتكررة.وأكدت غوغل أن هذا من احتمالية ظهور الرسائل التي تبحث عنها في “ نتائج البحث”، مما يوفر الوقت ويسمح بالوصول السريع إلى المعلومات المهمة.بمجرد توفرها، يمكن للمستخدمين التبديل بين نتائج “الأكثر صلة” و”الأحدث”.تُطرح ميزة "الأكثر صلة" في نتائج عالميًا للمستخدمين الذين لديهم حسابات غوغل شخصية. يمكن هذه الميزة عبر الويب وفي تطبيق جي ميل على نظامي أندرويد وiOS، كما أشارت جوجل إلى أن هذه الميزة ستتوسع لتشمل مستخدمي الأعمال في . (اليوم السابع)