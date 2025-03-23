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تكنولوجيا وعلوم

لعبة تصيب مستخدمي منصة "Steam" ببرمجيات خبيثة لسرقة المعلومات

Lebanon 24
23-03-2025 | 13:23
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اضطرت منصة "Steam"، إحدى أشهر منصات التوزيع الرقمي لألعاب الكمبيوتر وأكثرها استخدامًا، مؤخرًا إلى حذف لعبة "Sniper: Phantom's Resolution" بعد أن اكتشف المستخدمون احتواءها على برمجيات خبيثة مصممة لسرقة معلومات حساسة من الأنظمة المصابة.
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كانت اللعبة، التي تم نشرها تحت اسم المطور "Sierra Six Studios"، من المفترض أن تكون نسخة معاينة مبكرة مع خطة للإصدار في الأشهر المقبلة.

وقبل سحب اللعبة، حذر المطورون يوم الأربعاء الماضي اللاعبين من تنزيل اللعبة من مواقع أو روابط من خارج "Steam" بسبب المخاطر الأمنية المحتملة، بحسب تقرير لموقع "BleepingComputer" المتخصص في أخبار الأمن السيبراني والتكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

ومع ذلك، كان تنزيل النسخة من منصة "Steam " -التابعة لشركة "Valve" الأميركية- ينطوي أيضًا على مخاطر.

وشكَّك اللاعبون في وجود شيء غير طبيعي في اللعبة بعد ملاحظتهم أن الأصول والأوصاف قد تم نسخها من ألعاب أخرى. علاوة على ذلك، تم تحفيزهم على تنزيل مثبت النسخة التجريبية من مستودع "GitHub" خارجي بدلاً من منصة "Steam".

وعند تحليل ملف المثبت، لاحظ مستخدمو شبكة "ريديت" أنه كان يُسمى "Windows Defender SmartScreen.exe" واكتشفوا أدوات هجوم شائعة مثل أداة تصعيد الامتيازات.

وبعد التقارير وإجراءات حذف اللعبة، أُغلق موقع المطور "sierrasixstudios[.]dev" على الإنترنت. (العربية)
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