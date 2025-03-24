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تكنولوجيا وعلوم

مصر تستهدف تصنيع 9 مليون هاتف محلياً بحلول 2026

Lebanon 24
24-03-2025 | 03:24
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قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، إن مصر تخطط لمضاعفة تصنيع الهواتف الذكية محلياً خلال عامي 2025 و 2026.

وأوضح طلعت خلال لقائه بمجموعة من الصحفيين، أن حجم إنتاج الهواتف الذكية المصنعة محلياً بلغ 3 مليون جهاز في عام 2024، فيما تخطط مصر لزيادتهم إلى 9 مليون هاتف في عام 2026.
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أضاف أن وزارة الاتصالات أقنعت 4 شركات من أكبر 5 شركات لإنتاج الهواتف الذكية لإنشاء مصانع لها في مصر، كاشفاً عن وجود مناقشات مع لإنضمام شركة أو شركتين أخرى لقائمة المصنعين محليا خلال 2025.


وبدأت شركات "سامسونغ و نوكيا و فيفو و شاومي" في تصنيع الهواتف الذكية محلياً، ومن المتوقع أن تنضم شركتي "أوبو" و "ريلمي" لقائمة الشركات المصنعة لهواتفها في مصر وذلك من خلال مصنع واحد يحمل خطوط إنتاج للشركتين.

وكشف وزير الاتصالات عن سعي مصر للتحول لمركز تصنيع إقليمي للهواتف الذكية، وذلك من خلال العمل على اجتذاب شركات التي تعمل بمجال الصناعات المغذية.

وأوضح أنه كان من الضروري زيادة حجم التصنيع بالسوق المحلي للتمكن من جذب شركات الصناعات المغذية مثل الشاشات والبطاريات والاكسسوارات وغيرها.

ويساهم التوسع في التصنيع المحلي في توفير العملة الصعبة عبر تقليل الاعتماد على استيراد الهواتف، كذلك خلق فرص عمل جديدة في قطاع الإلكترونيات والتصنيع، وتعزيز الابتكار المحلي وزيادة القدرة التنافسية لمصر في سوق الإلكترونيات، فضلا عن ضبط سوق الهواتف بفضل منظومة تسجيل الأجهزة التي تحد من دخول المنتجات غير المعتمدة. (العربية)
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