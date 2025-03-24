مستخدمو آيفون سيتمكنون من مشاركة موسيقى "سبوتيفاي" بحالة واتساب

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تطبيق المراسلة الشهير "واتساب" على تطوير ميزة جديدة لمستخدمي نظام تشغيل "iOS" لآيفون ستمكنهم من مشاركة موسيقى من تطبيق "سبوتيفاي" في تحديث الحالة الخاص بهم بواتساب.وسيجد المستخدمون زر "Status" أي "حالة" جديد في صفحة المشاركة بتطبيق سبوتيفاي، سيسمح لهم بمشاركة أغنية من التطبيق كتحديث حالة في "واتساب".وتوفر هذه الميزة الجديدة طريقة مختصرة وسهلة لنشر مقطع موسيقى في الحالة بواتساب، بحسب موقع "WABetaInfo" المتخصص في تحديثات "واتساب".وبمجرد اختيار المستخدم لخيار "الحالة" من المشاركة في "سبوتيفاي"، سيُنشئ "واتساب" تلقائيًا معاينة للأغنية التي يرغب المستخدم في مُشاركتها.وستعرض صفحة المعاينة هذه معلومات أساسية، بما في ذلك عنوان الأغنية واسم الفنان وغلاف الألبوم، مما يضمن سهولة تعرف مشاهدي حالة واتساب على الأغنية.وسيضيف "واتساب" أيضًا زرًا يحمل اسم "Play on Spotify" أي "تشغيل على سبوتيفاي" في الحالة، مما سيسمح لمشاهدي الحالة بفتح الأغنية والاستماع إليها مباشرة على تطبيق سبوتيفاي بنقرة واحدة.لا تزال ميزة مشاركة الموسيقى من "سبوتيفاي" في تحديثات الحالة بواتساب لمستخدمي آيفون قيد ، وستكون متاحة في تحديث مستقبلي للتطبيق. (العربية)