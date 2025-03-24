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تكنولوجيا وعلوم
"Gmail" يطور ميزة البحث
Lebanon 24
24-03-2025
|
08:43
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تضيف غوغل تحديثًا كبيرًا إلى "Gmail" من خلال
تعزيز
خدمة
البريد الإلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي، بهدف تحسين الكفاءة وجعل عملية
البحث
عن الرسائل أكثر دقة وسرعة.
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ويعتمد "Gmail" على ترتيب زمني للرسائل، حيث تظهر أحدث الرسائل المرتبطة بالكلمات الرئيسة المدخلة، ولكن هذا النهج كان غير كافٍ في صناديق البريد الواردة التي تحتوي على آلاف الرسائل.
ولمعالجة هذه المشكلة، بدأت غوغل في تطبيق وظيفة بحث أكثر ذكاءً، تدعمها خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تعطي الأولوية للأهمية بدلًا من العمر الزمني للمحتوى.
ووفقًا للشركة، فإن هذا التحديث يتيح نتائج بحث تتبع منطقًا أقرب لِما يتوقعه المستخدم. حيث لا يقتصر الأمر على فهرسة الكلمات الرئيسة فقط، بل يشمل أيضًا تحليل الأنماط السلوكية، مثل: تكرار فتح الرسائل، ومدى تفاعل المستخدمين مع جهات الاتصال، والأهمية النسبية للمحتوى.
كما أوضحت غوغل في مدونتها
الرسمية
أن "رسائل البريد الإلكتروني التي يبحث عنها المستخدمون سيكون من المحتمل أن تظهر في
أعلى
نتائج البحث".
ويتمثل التغيير في إضافة مرشح مرئي جديد أثناء
البحث
يسمح بالتبديل بين خيارين؛ "الأحدث" و"الأكثر صلة"، وبينما يحتفظ الخيار الأول بالترتيب الزمني المعتاد، يقوم الخيار الثاني بإعادة
تنظيم
النتائج بناءً على معايير الذكاء الاصطناعي.
وبذلك، ستكون الرسائل التي يتم فتحها بشكل متكرر، أو تلك التي تصل من جهات اتصال منتظمة، أو التي تمت مشاهدتها بضع
مرات
، هي التي تظهر في أولى نتائج
البحث
، حتى وإن لم تتطابق تمامًا مع الكلمات المدخلة. (ارم)
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