Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تقرير: نمو شحنات الهواتف الذكية المصنوعة فى الهند بنسبة 6%

Lebanon 24
25-03-2025 | 00:00
A-
A+

Doc-P-1338002-638784437385167476.jpg
Doc-P-1338002-638784437385167476.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت شحنات الهواتف الذكية المصنوعة في الهند نموًا بنسبة 6% على أساس سنوي في عام 2024، وذلك بفضل زيادة صادرات شركتي Apple، وفقًا لتقرير خدمة "صنع في الهند" من Counterpoint، وأشار التقرير إلى أن هاتين العلامتين التجاريتين ساهمتا معًا بنسبة 94% من صادرات الهواتف الذكية في الهند، ما يعكس جهود البلاد في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز مكانتها في سلاسل التوريد العالمية.
Advertisement

لعبت مبادرة "صنع في الهند" (Make in India) دورًا محوريًا في تعزيز التصنيع المحلي، حيث تجاوزت الهواتف الذكية المصنوعة في الهند 2 مليار وحدة تراكمية، مع تسجيل الشحنات معدل نمو سنوي مركب بنسبة 23%، كما أصبحت الهند ثاني أكبر دولة منتجة للهواتف المحمولة بفضل سياسات حكومية مثل برنامج التصنيع المرحلي (PMP) ومخطط الحوافز المرتبطة بالإنتاج (PLI). 

وقد حافظت Appleعلى موقعها كقائد لحصة السوق، حيث كان iPhone 15 الجهاز الأكثر شحنًا في الربع الرابع من عام 2024.

وأشار محلل الأبحاث الأول، Prachir Singh، إلى أن الشركات المصنعة للهواتف الذكية العالمية الكبرى تتجه نحو تنويع إنتاجها لضمان سلسلة توريد أكثر مرونة وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد المفرط على دولة واحدة.

وأكد أن الهند تُعتبر وجهة تصنيع مفضلة بفضل سوقها المحلي الكبير والعمالة ذات التكلفة المعقولة والسياسات الحكومية الداعمة، وأضاف سينغ أن إنتاج الهواتف الذكية في الهند من المتوقع أن ينمو بنسبة مزدوجة في عام 2025، مع زيادة القيمة المضافة المحلية. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
ما هي أفضل الهواتف الذكية التي توفر أطول دعم للبرامج في 2025؟
lebanon 24
25/03/2025 08:17:06 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه أبرز 5 هواتف ذكية في 2025
lebanon 24
25/03/2025 08:17:06 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة تكشف... تأثير تقييد استخدام الهواتف الذكية شبيه بانسحاب الإدمان
lebanon 24
25/03/2025 08:17:06 Lebanon 24 Lebanon 24
OpenAI تخطط لتطوير جهاز محمول يعمل بالذكاء الاصطناعي... هل يحل محل الهواتف الذكية؟
lebanon 24
25/03/2025 08:17:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:00 | 2025-03-25
16:30 | 2025-03-24
13:00 | 2025-03-24
09:43 | 2025-03-24
08:43 | 2025-03-24
05:15 | 2025-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24