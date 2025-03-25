تقرير: نمو شحنات الهواتف الذكية المصنوعة فى الهند بنسبة 6%

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شهدت شحنات الهواتف الذكية المصنوعة في الهند نموًا بنسبة 6% على أساس سنوي في عام 2024، وذلك بفضل صادرات شركتي Apple، وفقًا لتقرير "صنع في الهند" من Counterpoint، وأشار التقرير إلى أن هاتين العلامتين التجاريتين ساهمتا معًا بنسبة 94% من صادرات الهواتف الذكية في الهند، ما يعكس جهود البلاد في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز مكانتها في سلاسل التوريد العالمية.لعبت مبادرة "صنع في الهند" (Make in India) دورًا محوريًا في تعزيز التصنيع المحلي، حيث تجاوزت الهواتف الذكية المصنوعة في الهند 2 مليار وحدة تراكمية، مع تسجيل الشحنات معدل نمو سنوي مركب بنسبة 23%، كما أصبحت الهند ثاني أكبر دولة منتجة للهواتف المحمولة بفضل سياسات حكومية مثل برنامج التصنيع المرحلي (PMP) ومخطط الحوافز المرتبطة بالإنتاج (PLI).وقد حافظت Appleعلى موقعها كقائد لحصة السوق، حيث كان iPhone 15 الجهاز الأكثر شحنًا في الربع الرابع من عام 2024.وأشار محلل الأبحاث الأول، Prachir Singh، إلى أن الشركات المصنعة للهواتف الذكية العالمية الكبرى تتجه نحو تنويع إنتاجها لضمان سلسلة توريد أكثر مرونة وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد المفرط على دولة واحدة.وأكد أن الهند تُعتبر وجهة تصنيع مفضلة بفضل سوقها المحلي الكبير والعمالة ذات التكلفة المعقولة والسياسات الداعمة، وأضاف سينغ أن إنتاج الهواتف الذكية في الهند من المتوقع أن ينمو بنسبة مزدوجة في عام 2025، مع القيمة المضافة المحلية. (اليوم السابع)