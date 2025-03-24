دراسة: الشات مع ChatGPT دليل على أنك "شخص وحيد"

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سلطت دراسات جديدة صادرة من OpenAI ومختبر الوسائط في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT Media Lab) ، عن العلاقة بين المستخدمين وتطبيقات الدردشة مثل ChatGPT، والتي توصلت إلى أنه بشكل عام، كلما زاد الوقت الذي يقضيه المستخدمون في التحدث إلى ChatGPT، زاد شعورهم بالوحدة.كما وُجدت هذه الصلة كجزء من دراستين، إحداهما في OpenAI لتحليل "أكثر من 40 مليون تفاعل مع ChatGPT" واستطلاعات رأي موجهة للمستخدمين، والأخرى في مختبر الوسائط في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT Media Lab) لمتابعة استخدام المشاركين لـ ChatGPT لمدة أربعة أسابيع.وقد حددت دراسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عدة طرق يمكن أن يؤثر بها التحدث إلى ChatGPT - سواءً عبر الرسائل النصية أو الصوتية - على التجربة العاطفية للشخص، متجاوزةً النتيجة العامة القائلة بأن الاستخدام تؤدي إلى "زيادة الشعور بالوحدة وانخفاض التفاعل الاجتماعي".وعلى سبيل المثال، شعر المشاركون الذين وثقوا بالفعل بروبوت الدردشة، والذين يميلون إلى التعلق العاطفي في الإنسانية، بوحدة أكبر واعتماد عاطفي أكبر على ChatGPT أثناء الدراسة.مع ذلك، كانت هذه أقل حدة مع الوضع الصوتي لـ ChatGPT، خاصةً إذا تحدث ChatGPT بنبرة محايدة.وتوصلت الدراسة إلى أن مناقشة الموضوعات الشخصية مع روبوت الدردشة تؤدي عادةً إلى الشعور بالوحدة على المدى القصير، ومن المثير للاهتمام أن التحدث إلى ChatGPT حول مواضيع عامة كان أكثر عرضة لزيادة الاعتماد العاطفي.وكانت النتيجة الرئيسية لدراسة OpenAI هي أن إجراء محادثات عاطفية مع ChatGPT لا يزال غير شائع، وكتبت OpenAI: "كانت التفاعلات التعبيرية العاطفية موجودة في نسبة كبيرة من الاستخدام لدى مجموعة صغيرة فقط من مستخدمي وضع الصوت المتقدم الذين درسناهم، وهذا يشير إلى أنه حتى لو كانت نتائج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا مثيرة للقلق بقدر ما هي غير مفاجئة، إلا أنها ليست منتشرة على نطاق واسع خارج مجموعة صغيرة من المستخدمين المحترفين.تُضيف الدراسات المزيد من الأدلة على أن التحدث إلى الذكاء الاصطناعي له تأثير نفسي على البشر الذين يتفاعلون معه، ونظراً للاهتمام الشديد بجعل الذكاء الاصطناعي شريكاً مقنعاً في المحادثة، سواء في ألعاب الفيديو أو كوسيلة لتبسيط عمل منشئي المحتوى على YouTube، فمن الواضح أن مختبر MIT Media Lab وOpenAI على حق في الرغبة في فهم ما سيحدث عندما يصبح التحدث إلى الذكاء الاصطناعي هو القاعدة. (اليوم السابع)