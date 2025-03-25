روسيا.. تطوير طريقة جديدة لإنتاج مكونات الألواح الشمسية

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أعلن الباحثون من جامعة جنوب الأورال تطوير طريقة جديدة لإنتاج المواد الضوئية والحصول على تقنيات خاصة بها، بما في ذلك تلك المستخدمة في تصنيع الألواح الشمسية.وأكد أنطون أبراميان من قسم البيئة والتكنولوجيا الكيميائية في الجامعة أن هذه الطريقة تتيح إنتاج مواد ذات موثوقية عالية.وأوضح الباحث في حديث أدلى به لوكالة "تاس": "لم تكن هذه التقنيات مدروسة على نطاق واسع في ، مما يفتح آفاقا جديدة للعلماء والشركات الصناعية. فقد قدم علماء جامعتنا طريقة فريدة من نوعها وحصلوا على براءة اختراع إنتاج المواد الضوئية لخلايا الطاقة الشمسية. وتتيح هذه الطريقة الحصول على كريات مجهرية بأحجام محددة، مما يمكّننا من كثافة الضوئية".وحسب الباحث، فإن الطريقة الجديدة هي طريقة حرارية مائية (هيدروثيرمال) تُستخدم لإنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم والفوسفور متناهي الصغر. وتستخدم هذه كطبقة نشطة في الألواح الشمسية، وفي تصنيع أشباه الموصلات والمستشعرات الحيوية.وأشار إلى أن هذه الطريقة تمثل بديلا لطرق الترسيب الكيميائي واستخدام القوالب. وأضاف قائلا: "من خلال درجة الحرارة وزمن التفاعل ونسبة الكواشف، يمكننا شكل وحجم الجسيمات".وتستطيع الألواح الشمسية عالية الموثوقية إنتاج الطاقة الكهربائية بكفاءة في المناطق التي تعاني من ظروف مناخية سيئة. (روسيا اليوم)