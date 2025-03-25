هذا ما يحدث إذا قمت بشحن هاتفك طوال الليل

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وفيما يلي سوف نتعرف على الأسباب التي تجعل من شحن الهاتف طوال الليل أمرا في غاية الخطورة على البطارية، والأمر الذي سيجعلك تتخلى عن تلك العادة غير وتشمل ما يلي، حسب موقع "آراب هاردوير":



تدهور البطارية ومخاطر السلامة لكسب الوقت، يتعمد كثير منا شحن هواتفهم طوال الليل استعدادًا لاستخدامها مجددًا في الصباح، وظنا أن شحنها أثناء حتى تصل إلى 100% مفيد، لكن خلافًا للاعتقاد الشائع، فإن إبقاء الهواتف الذكية موصولة طوال الليل بالشاحن، أحد العوامل الخطيرة التي تؤثر على صحة وأداء البطارية، وتعمل على تقليل عمرها الافتراضي بشكل كبير.وفيما يلي سوف نتعرف على الأسباب التي تجعل من شحن الهاتف طوال الليل أمرا في غاية الخطورة على البطارية، والأمر الذي سيجعلك تتخلى عن تلك العادة غير وتشمل ما يلي، حسب موقع "آراب هاردوير":

يؤدي شحن الهاتف أثناء الليل وأنت نائم إلى توليد حرارة عالية من الجهاز و أيضا الإضرار سلبا على البطارية. حيث تتدهور البطارية بشكل أسرع عندما تشحنها بانتظام لأكثر من 80% ثم تتركها تنخفض إلى أقل من 20%. جهازك بشكل عند شحنه بنسبة 50%.



كذلك، يمكن أن يؤدي الشحن لفترات طويلة إلى ارتفاع درجة الحرارة، مما يؤدي بطبيعة الحال إلى تدهور البطارية وقد يشكل خطرًا على السلامة. لهذا السبب، لا تترك جهازك تحت وسادتك. نقص تدفق الهواء يعني احتمال تلف البطارية وزيادة خطر الحريق. تذكر أيضًا أن هاتفك ليس الشيء الوحيد الذي يسخن أثناء الاستخدام. فالشاحن والكابل يسخنان أيضًا، مما يُشكل خطرًا على سلامتك.





الشحن ليلا يُضعف صحة البطارية

لا يُمكن شحن بطارية هاتفك بشكل زائد. يضع المصنعون إجراءات وقائية لمنع ذلك. ومع ذلك، عند الشحن إلى 100%، يبدأ الهاتف في الشحن بشكل ما وبالتالي أي طاقة إضافية كافية لتعويض ما يستهلكه جهازك افتراضيًا. وهكذا عند شحن البطارية إلى 100% وإبقائها متصلة بالكهرباء، فإنك تُفرط في استخدامها، الأمر الذي يُجبرها على استهلاك طاقة لا ينبغي لها ذلك.



تدهور العمر الافتراضي

وتستخدم الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية نوعًا من بطاريات الليثيوم أيون يُسمى ليثيوم بوليمر (Li-Poly). عادة ما تكون هذه البطاريات أكثر أمانًا وأصغر حجمًا وأسرع شحنًا. ومع ذلك، تنطبق قواعد العمر الافتراضي نفسها على بطاريات الليثيوم بوليمر كما هو الحال مع أي بطارية ليثيوم أيون. يعود الأمر برمته إلى كيفية عمل بطاريات الليثيوم. عند الشحن، يتم نقل الأيونات بين الطبقات. الشحن الزائد أو القليل جدًا يُضعف سلامة الخلية، لأن ملء طبقة بالليثيوم يزيد من المقاومة الداخلية.



إذن، كيف يُحدد العمر الافتراضي لبطارية هاتفك؟ يُحدد المصنعون العمر الافتراضي للهواتف الذكية من خلال "دورات شحن البطارية". تُعرّف الدورة الواحدة بأنها شحن البطارية من 0% إلى 100% ثم تفريغها مرة أخرى إلى 0%. يُحدد عدد دورات الشحن المتوقعة عدد الدورات الكاملة التي تستطيع البطارية تحملها قبل أن تبدأ بفقدان سعتها وتدهورها.



تجنب الشحنات الزائدة على إطالة عمر بطاريتك، حيث تُحتسب عمليات الشحن والتفريغ الجزئي التي تصل إلى 100% كدورة كاملة واحدة. من خلال الشحن والتفريغ بنسبة تتراوح بين 20 و80%، يمكنك الحصول على 1000 دورة كاملة أو أكثر قبل أن تنخفض كفاءة البطارية بشكل ملحوظ. هذا يعني حوالي ثلاث سنوات من الشحن اليومي.





كيفية تقليل استهلاك طاقة بطارية هاتفك الذكي

وللعناية ببطارية هاتفك الذكي، هناك عدد من العادات والنصائح التي في حال قمت باتباعها سوف تحافظ على بطاريتك لأطول فترة ممكنة وتشمل ما يلي:



تقليل استنزاف بطارية هاتفك

يمكنك إطالة عمر البطارية بعدد قليل من مرات الشحن. مما يؤدي إلى إطالة عمر البطارية. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي على العديد من الهواتف الذكية على خيار توفير الطاقة. على سبيل المثال، تحتوي أجهزة الآيفون والأندرويد على وضع الطاقة المنخفضة والذي يمكن تفعيله عندما يصل شحن البطارية إلى نسبة 20% أو أقل.



إغلاق الجي بي إس والباقة

أيضا، يعتقد الكثير أن تشغيل البلوتوث والواي فاي يستهلك الكثير من الطاقة وهذا الأمر غير صحيح. ومع ذلك، يمكن لنظام تحديد المواقع (GPS) وبيانات الهاتف من استنزاف البطارية بشكل ملحوظ لذا يوصى بإيقافهما وتشغيلهما عند الحاجة فقط.



عدم استخدام الهاتف أثناء الشحن

أحد العادات السيئة هي استخدام الهاتف أثناء شحنه سواء تشغيل تطبيقات أو ألعاب ثقيلة، هذا الأمر يؤدي لارتفاع الحرارة ومن ثم الشحن بشكل بطيء. كما قد تشعر بأن الجهاز لا بالأداء المعتاد جنبا إلى جنب مع التأثير بشكل سلبي على العمر الافتراضي للبطارية. لذا من الأفضل عدم استخدام الهاتف أثناء الشحن والانتظار قليلًا حتى يتم شحنه.



نصائح لإطالة عمر البطارية

وفيما يلي بعض النصائح البسيطة لمساعدتك على إطالة عمر بطارية هاتفك الذكي:



استخدم الشحن المتكرر للحفاظ على شحن بطاريتك بين ٢٠٪ و٨٠٪.



قلل مدة بقاء بطاريتك مشحونة بالكامل بعدم شحن هاتفك ليلا.



حافظ على جهازك في درجة حرارة الغرفة.



تجنب درجات الحرارة العالية أو المنخفضة.





قم بإيقاف الخدمات والوظائف غير الضرورية.



أخيرًا، اتباع الخطوات والنصائح السابقة من شأنها أن تساعد على إطالة عمر بطارية هاتفك الذكي. وعلى المدى البعيد، سوف يكون هاتفك قادر على العمل على مدار اليوم بشحنة واحدة ودون الحاجة لشحنه أكثر من مرة. (العربية)