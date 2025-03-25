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تكنولوجيا وعلوم

قريبًا.. ستتمكن من سماع صوت المنبه من ساعة أبل في الوضع الصامت

Lebanon 24
25-03-2025 | 05:37
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تستعد شركة أبل لإطلاق ميزة جديدة ومهمة ستوفر راحة البال لمستخدمي ساعاتها الذكية، إذ سيمنح تحديث "watchOS 11.4" المقبل لنظام تشغيل ساعات أبل المستخدمين خيارًا لتفعيل صوت المنبه في وضع الصوت الصامت للساعة.
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ولا يوفر الوضع الصامت في شكله الحالي سوى ردود فعل لمسية قائمة على الاهتزاز لجميع أنواع التنبيهات، بما في ذلك رنين المنبه، إذ أن الهدف الأساسي من هذا الوضع هو تجنب المشتتات الصوتية.

لكن هناك حالات قد يكون فيها استخدام إشارة صوتية مفيدًا. على سبيل المثال، إذا كنت تشحن ساعتك بالقرب من سريرك أثناء تفعيل الوضع الصامت، فسيكون من الأفضل أن تُشغّل صوت منبه الاستيقاظ، بحسب تقرير لموقع "Digital Trends" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

ولا يرتاح كثيرون للنوم مع ساعة حول معصم يدهم، فهي تجربة غير مريحة. علاوة على ذلك، فإن اهتزاز المنبه القوي على المعصم ليس دائمًا الطريقة الأمثل للاستيقاظ كل صباح.

ولتجنب كل هذه المشكلات، فإن الحل حاليًا هو إبقاء الساعة في الوضع العام، ليتمكن المستخدمون من سماع صوت المنبه، لكن يبدو أن "أبل" ستوفر حلًا لهذه المشكلة قريبًا.

وستضيف "أبل" ميزة جديدة تحمل اسم "Break Through Silent Mode" أي "تخطي الوضع الصامت"، ستتيح للمستخدمين تفعيل الإشارات الصوتية لتنبيهات الاستيقاظ. وسيتم إدراج هذه الميزة في شكل زر مخصص لها، ويمكن تفعيلها أو تعطيلها لكل منبه على حدة.

وعند تفعيل هذه الميزة، ستصدر الأصوات مع الاهتزازات اللمسية عند إنطلاق المنبه. (العربية)
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