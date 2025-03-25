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تكنولوجيا وعلوم
آبل تخطط لإطلاق ساعات ذكية مجهزة بكاميرات صغيرة!
Lebanon 24
25-03-2025
|
10:38
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قد تطلق شركة آبل نماذج من ساعاتها الذكية، مجهّزة بكاميرات صغيرة، وفق ما ذكرته مواقع مهتمة بشؤون التقنية.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن آبل قد تتخلى عن فكرة إطلاق ساعات Watch SE التي تأتي بهياكل بلاستيكية بسبب تحديات تتعلق بتصميم الساعة وتكلفتها، ولكنها تعمل على تطوير عدة نماذج جديدة من ساعات Apple Watch لتطرحها خلال العامين القادمين.
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وأشار المدون الشهير
مارك
غورمان إلى أن آبل تعمل على نموذج عادي من ساعات Apple Watch، سيحصل هذا النموذج على كاميرا صغيرة مدمجة في الشاشة، كما تطور نموذجا من ساعة Apple Watch Ultra سيحصل على كاميرا صغيرة مثبتة على إطار الساعة بجانب زر Digital Crown.
ومن غير المتوقع أن تدعم كاميرات ساعات آبل المنتظرة تطبيق FaceTime لمكالمات
الفيديو
، بل ستكون
مخصصة
لتشغيل ميزة "الذكاء البصري" التي تتيح للمستخدم الحصول على معلومات سريعة حول الأماكن والأشياء المحيطة به، إذ سيقوم بتوجيه الكاميرا إلى صورة أو مطعم ما لتقوم الساعة بالبحث عن معلومات عنه عبر الإنترنت. (روسيا اليوم)
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