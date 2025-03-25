Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

آبل تخطط لإطلاق ساعات ذكية مجهزة بكاميرات صغيرة!

Lebanon 24
25-03-2025 | 10:38
A-
A+
Doc-P-1338362-638785176010965426.jpg
Doc-P-1338362-638785176010965426.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قد تطلق شركة آبل نماذج من ساعاتها الذكية، مجهّزة بكاميرات صغيرة، وفق ما ذكرته مواقع مهتمة بشؤون التقنية.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن آبل قد تتخلى عن فكرة إطلاق ساعات  Watch SE التي تأتي بهياكل بلاستيكية بسبب تحديات تتعلق بتصميم الساعة وتكلفتها، ولكنها تعمل على تطوير عدة نماذج جديدة من ساعات Apple Watch لتطرحها خلال العامين القادمين.
Advertisement

وأشار المدون الشهير مارك غورمان إلى أن آبل تعمل على نموذج عادي من ساعات Apple Watch، سيحصل هذا النموذج على كاميرا صغيرة مدمجة في الشاشة، كما تطور نموذجا من ساعة Apple Watch Ultra سيحصل على كاميرا صغيرة مثبتة على إطار الساعة بجانب زر Digital Crown.

ومن غير المتوقع أن تدعم كاميرات ساعات آبل المنتظرة تطبيق FaceTime لمكالمات الفيديو، بل ستكون مخصصة لتشغيل ميزة "الذكاء البصري" التي تتيح للمستخدم الحصول على معلومات سريعة حول الأماكن والأشياء المحيطة به، إذ سيقوم بتوجيه الكاميرا إلى صورة أو مطعم ما لتقوم الساعة بالبحث عن معلومات عنه عبر الإنترنت. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
"أبل" قد تزود ساعاتها الذكية بكاميرا في المستقبل
lebanon 24
25/03/2025 19:42:31 Lebanon 24 Lebanon 24
أبل تؤجل إطلاق تحديث مساعدها الشخصى الذكي Siri
lebanon 24
25/03/2025 19:42:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بسعر مرتفع جدًا.. أبل تخطط لإطلاق أوّل هاتف آيفون قابل للطي
lebanon 24
25/03/2025 19:42:31 Lebanon 24 Lebanon 24
آبل تخطط لإدماج مودم الاتصالات في معالجاتها في أجهزتها المستقبلية
lebanon 24
25/03/2025 19:42:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
13:24 | 2025-03-25
13:07 | 2025-03-25
10:33 | 2025-03-25
07:56 | 2025-03-25
05:37 | 2025-03-25
03:52 | 2025-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24