استقالة رئيس الهندسة فى شركة X التابعة لإيلون ماسك

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أفاد تقرير نشره موقع The Verge بأن هاوفي وانغ، رئيس قسم الهندسة في شركة X التابعة لإيلون ماسك، قد استقال بشكل مفاجئ من منصبه، ولم تؤكد X رسميًا بعد.كان وانغ قد انضم إلى X في يوليو 2023، ولعب دورًا مهمًا في التواصل بين إيلون ماسك والمهندسين داخل الشركة. وتأتي هذه الاستقالة بعد أيام قليلة فقط من مغادرة ديف هاينزينغر، رئيس قسم الاتصالات في X، الذي استقال بعد ثلاثة أشهر فقط من المنصب، مشيرًا إلى “أسباب شخصية”.سبب الاستقالة غير واضحلم يوضح التقرير سبب استقالة وانغ، لكنه ألمح إلى أنها جاءت بالتزامن مع تركيز إيلون ماسك على شركته xAI ومجال العملات الرقمية، وبالتحديد DOGE.تعزيزات في فريق الهندسة في Xفي الوقت نفسه، تسعى X إلى فرق الهندسة لديها، حيث انضم كل من مايك دالتون وأوداي روداراجو إلى فرق الهندسة في يناير الماضي، ويُذكر أن كليهما مرتبطان أيضًا بشركة xAI، التي تمثل جزءًا أساسيًا من اهتمامات ماسك الحالية.ما هي xAI؟تأسست xAI في أذار 2023 على يد إيلون ماسك، وتهدف إلى تطوير الذكاء الاصطناعي لتعزيز الفهم البشري وتسريع الاكتشافات العلمية، ومن أبرز منتجاتها Grok، وهو مساعد ذكاء اصطناعي مدمج في منصة X، والذي أطلقته الشركة أيضًا كتطبيق مستقل للهواتف المحمولة.استقالات متتالية داخل Xلم تكن استقالة وانغ الوحيدة، حيث شهدت X مغادرة عدد من المسؤولين البارزين خلال الأشهر الماضية:• ديف هاينزينغر، رئيس الاتصالات، استقال في مارس 2025 بعد 3 أشهر فقط من المنصب.• ساميران غوبتا، رئيس السياسات في الهند وجنوب آسيا، غادر منصبه في سبتمبر 2023 بعد أن لعب دورًا مهمًا في التعامل مع القضايا السياسية والمحتوى، خصوصًا خلال النزاعات القانونية بين X والحكومة الهندية.هل يحقق ماسك حلمه في تحويل X إلى “تطبيق كل شيء”؟منذ استحواذ إيلون ماسك على تويتر وتحويله إلى X، يسعى إلى تحويله إلى “تطبيق شامل” على غرار تطبيق WeChat الصيني، وعلى الرغم من أن خططه لم تتحقق بالكامل بعد، إلا أن التقارير تشير إلى أنه يعمل على خدمات مالية رقمية، وقد يتم إطلاق أول محفظة رقمية لمنصة X خلال هذا العام. (اليوم السابع)