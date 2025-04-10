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تكنولوجيا وعلوم

قبل بيعه.. كيف تحذف جميع البيانات من هاتفك المحمول؟

Lebanon 24
10-04-2025 | 10:50
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قبل بيع أو التبرع بهاتفك المحمول، من الضروري التأكد من حذف جميع بياناتك الشخصية بشكل نهائي لحماية خصوصيتك ومنع أي تهديدات مثل سرقة الهوية أو التجسس الشخصي.

سواء كان لديك جهاز آيفون أو أندرويد، يحتوي الهاتف على معلومات حساسة مثل الصور، وبيانات الحسابات المصرفية، وتطبيقات التواصل الاجتماعي. لذا، من الضروري إزالة هذه البيانات بشكل آمن.
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كيفية مسح البيانات من جهاز آيفون:
اذهب إلى "الإعدادات"، ثم اختر "عام".

اضغط على "نقل أو إعادة تعيين آيفون" واختر "مسح جميع المحتويات والإعدادات".

أدخل رمز المرور أو كلمة مرور "Apple ID" إذا كان القفل أو التحقق بخطوتين مفعلًا، ثم أكد العملية.

كيفية إعادة ضبط هاتف أندرويد:
افتح "الإعدادات"، ثم انتقل إلى "حول الهاتف" أو "النظام".

اختر "إعادة ضبط" أو "استعادة ضبط المصنع"، ثم اختر "إعادة ضبط الهاتف" أو "حذف جميع البيانات".

أكد العملية لتبدأ إعادة الضبط.

خطوات إضافية لحماية خصوصيتك:
تعطيل ميزة "العثور على الجهاز":

على آيفون: من "الإعدادات"، ثم الاسم، اختر "العثور على آيفون"، وأوقف التشغيل.

على أندرويد: من "الإعدادات"، ثم "الأمان"، اختر "العثور على جهازي" وقم بتعطيله.

إزالة الحسابات: تأكد من إزالة حسابات "Apple ID" أو "Google"، وأي تطبيقات مدفوعة.

إزالة بطاقات "SIM" و"microSD": لا تنسَ إزالة بطاقة "SIM" أو بطاقة الذاكرة لتجنب تسريب أي معلومات حساسة.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك بيع أو التبرع بهاتفك بأمان، مما يضمن حماية بياناتك الشخصية من أي تهديدات مستقبلية. (ارم نيوز)
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