قبل بيعه.. كيف تحذف جميع البيانات من هاتفك المحمول؟

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قبل بيع أو التبرع بهاتفك المحمول، من الضروري التأكد من حذف جميع بياناتك الشخصية بشكل نهائي لحماية خصوصيتك ومنع أي تهديدات مثل سرقة الهوية أو التجسس الشخصي.سواء كان لديك جهاز آيفون أو أندرويد، يحتوي الهاتف على معلومات حساسة مثل الصور، وبيانات الحسابات المصرفية، وتطبيقات التواصل الاجتماعي. لذا، من الضروري إزالة هذه البيانات بشكل آمن.كيفية مسح البيانات من جهاز آيفون:اذهب إلى "الإعدادات"، ثم اختر "عام".اضغط على "نقل أو إعادة تعيين آيفون" واختر "مسح جميع المحتويات والإعدادات".أدخل رمز المرور أو كلمة مرور "Apple ID" إذا كان القفل أو التحقق بخطوتين مفعلًا، ثم أكد العملية.كيفية إعادة ضبط هاتف أندرويد:افتح "الإعدادات"، ثم انتقل إلى "حول الهاتف" أو "النظام".اختر "إعادة ضبط" أو "استعادة ضبط المصنع"، ثم اختر "إعادة ضبط الهاتف" أو "حذف جميع البيانات".أكد العملية لتبدأ إعادة الضبط.خطوات إضافية لحماية خصوصيتك: