اتهام خطير لـ "ميتا".. استغلال مشاعر المراهقين لأغراض تجارية!

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وأدلت وين ويليامز، المديرة السابقة للسياسة العامة العالمية في "فيسبوك"، بشهادتها أمام الأميركي، حيث أكدت أن الشركة كانت تستخدم بيانات الحالة النفسية للمراهقين من أجل توجيه تلائم مشاعرهم السلبية.وين ويليامز، التي أصدرت مؤخرًا كتابًا بعنوان "أناس مهملون"، قالت إن "ميتا" كانت تستهدف المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا بإعلانات في اللحظات التي يشعرون فيها بالإحباط أو عدم الثقة بالنفس، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش".أوضحت أن كانت تشارك هذه المعلومات الحساسة مع المُعلنين الذين يرون فيها فرصة للربح.وصرّحت أمام للجريمة والإرهاب التابعة للجنة القضائية في : "النظام كان قادراً على رصد مثل انعدام القيمة أو الفشل، ويتم مشاركة هذه البيانات مع المعلنين لاستغلال نقاط ضعف المستخدمين".أوضحت ويليامز أن "ميتا" كانت ترى في هذه الفئة العمرية إعلانية، رغم إدراكها لحساسيتها الشديدة نفسيًا.وقالت إن أحد مديري الشركة وصف المراهقين بأنهم "السوق الأكثر قيمة" للمعلنين، داعياً إلى الترويج العلني لذلك.وأشارت إلى أن الشركة استغلت لحظات ضعف المراهقين، مثل حذف لصورتها الشخصية على "إنستغرام"، لعرض منتجات تجميل عليها، أو تقديم لإنقاص الوزن لفتيات أبدين عدم رضا عن أجسادهن.من النقاط اللافتة التي ذكرتها ويليامز أن عددًا من كبار مديري "ميتا" لا يسمحون لأبنائهم باستخدام منصات الشركة، مؤكدة أن ذلك يُظهر إدراكهم لخطر هذه المنتجات.وتابعت: "كنت أسألهم: هل يسمحون لأبنائهم المراهقين باستخدام أو إنستغرام؟ وكان الجواب دائمًا: لا".من جانبها، نفت تلك الادعاءات في بيان رسمي، ووصفت شهادة ويليامز بأنها "منفصلة عن الواقع ومليئة بالمزاعم الكاذبة".ورغم محاولات ميتا الدفاع عن نفسها، إلا أن هذه التصريحات أثارت تساؤلات عميقة حول مدى شركات التكنولوجيا بحماية الفئات الهشة، وعلى رأسها المراهقون، من الاستغلال التجاري المبني على نقاط ضعفهم النفسية. (العربية)